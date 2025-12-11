Slušaj vest

Sa dolaskom hladnog vremena, mnogi domovi nisu spremni da se izbore sa temperaturama koje mogu da budu i izuzetno niske. Mark Serdan stručnjak za grejanje objasnio je kako je najbolje grejati prostor u zavisnosti od tipa stambenog objekta.

Prema njegovim rečima, postoji zvaničan kriterijum koji mnogi ne znaju - tehnički građevinski kodeks.

"On navodi da je optimalna temperatura za udobnost 21C zimi i 25C leti. Ovaj standard važi i za domove i za kancelarije, iako način korišćenja prostora može zahtevati određene prilagođene mere", objašnjava.

Idealna temperatura u domu i kancelariji

Međutim, ne zahteva svaki dom iste metode da bi se postigla ova temperatura.

Sve zavisi od dva parametra: potražnje za energijom i potrošnje energije. Potražnja zavisi od materijala od kojih je zgrada građena, izolacija, stakla, toplotni mostovi, i određuje koliko snage je potrebno za grejanje ili hlađenje. Potrošnja, s druge strane, zavisi od izabrane instalacije: radijatori, klima uređaji, toplotne pumpe…

Neki materijali poput klasične cigle, prirodnog kamena ili betona teško se greju, dodaje stručnjak.

Uljani radijator Foto: Profimedia

Efikasniji i održiviji sistemi

Idealno grejanje zavisi od više faktora. Radijatorskisistemi sa vodom (podno grejanje, vodeni radijatori) pružaju stabilniji i prijatniji osećaj toplote, ali je ugradnja skuplja.

Konvekcioni sistemi (klima uređaji ili fan-coil jedinice) greju brzo, ali osećaj toplote nestaje čim se isključe. Trošak zavisi od više faktora: efikasnost uređaja, cena ugradnje, cena gasa ili struje i izolacija kuće.

"Ako imate jeftinu i neefikasnu instalaciju, dugoročno ćete platiti više", upozorava stručnjak.

Brze i jeftine opcije bez ugradnje

Mark ističe da su uljani i keramički radijatori najbolja opcija za grejanje srednje velikih prostorija i hodnika. Treba ih postaviti ispred vrata i prozora, jer tada deluju kao termalna barijera.

Stručnjak upozorava da se male grejalice sa električnom otpornošću ne preporučuju – greju vrlo malo prostora, a račun za struju može znatno porasti.

Takođe, treba biti oprezan sa pećima na sagorevanje (butil, prirodni gas ili klasične kamine). "Loše sagorevanje ili nedovoljna ventilacija mogu izazvati višak ugljen-monoksida, što može biti fatalno", upozorava on.

Dodatna rešenja za toplotnu izolaciju

Pre nego što se krene sa instalacijom grejanja, može se pojačati toplotna izolacijadoma.

To se radi uz postavljanje silikona na prozorska okna, zamenom jednostrukog stakla dvostrukim, dodavanjem izolacije (staklena ili poliuretanska) na plafon ili izolacijom cevi za grejanje.

Ove mere mogu značajno poboljšati komfor bez povećanja potrošnje energije.

(Kurir.rs/Blic)

