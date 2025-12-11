Slušaj vest

Viktorija Hil imala je osećaj da nešto u njenoj porodici nije kako treba. Ponekad je, kroz šalu, govorila da mora da je usvojena, jer nije ličila na svog oca. Njene sumnje postale su još jače kada je razvila zdravstveni problem koji nije postojao ni kod jednog od roditelja. U potrazi za odgovorima, 40-godišnja Viktorija rešila je da uradi kućni DNK test i otkriće je bilo šokantno. Test je pokazao da ima čak 23 polubraće i sestre.

Daljim istraživanjem saznala je bolnu istinu: njen biološki otac nije čovek kojeg je celog života zvala ocem, već dr Berton Koldvel, specijalista za neplodnost. On je, bez znanja i pristanka pacijentkinja, koristio sopstvenu spermu u njihovim tretmanima uključujući i Viktorijinu majku.

Foto: Printscreen/CNN

Šok koji niko nije očekivao: bivši dečko joj je polubrat

Nakon što je bliskim prijateljima ispričala šta je otkrila, njen bivši momak, danas dobar prijatelj, odlučio je da i on uradi DNK test. Rezultat je bio poražavajući. Poslao joj je poruku sastavljenu od svega četiri reči: „Ti si moja sestra.“

viktorija hil Foto: Printscreen This Morning

Gostujući u emisiji This Morning, Viktorija je otkrila da joj se život preokrenuo u samo jednom trenutku.

„Bili smo na okupljanju iz srednje škole i razgovarali s prijateljima. U jednom trenutku moj bivši dečko je zastao i delovao zamišljeno“, priseća se ona. Nedavno mu je majka otkrila da su on i njegov brat koji je takođe bio blizak Viktorijin prijatelj rođeni zahvaljujući tretmanu za plodnost.

„Odjednom nam je sinulo, moguće je da je njegova majka išla kod istog lekara.“

Majka je ubrzo potvrdila da je zaista bila pacijentkinja dr Koldvela, pa su uradili DNK test. Nekoliko nedelja kasnije, stigla joj je poruka koja joj je zauvek promenila život.

„Mogla sam da se udam za njega“

Viktorija danas kaže da se i dalje trese kad pomisli na sve što se moglo dogoditi.

„Mogla sam lako da se udam za njega“, priznaje. „Bila sam bliska s njegovom porodicom, njegovim bratom… A sada, kada gledam stare slike, ne mogu da se ne zapitam: koliko je još ljudi koje poznajem zapravo moja rodbina?“

Doktor preminuo

Dr Koldvel je u međuvremenu preminuo, ali Viktorija sada vodi kampanju za promenu zakona o tretmanima za plodnost, kako se ovakve zloupotrebe nikada više ne bi ponovile.

Bolnica Yale New Haven Health izdala je saopštenje u kojem navodi da nema dokaza da su oni bili uključeni u postupke dr Koldvela, jer je sve radio u okviru svoje privatne prakse, bez njihovog znanja i kontrole.