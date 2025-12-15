Slušaj vest

Možda i vi negde u podrumu ili na tavanu čuvate staru komodu ili kredenac ili čak i vitrina - koji je odavno izgubio svoj sjaj. Naše bake i deke su često u svojim domovima imali ovakve komade nameštaja koji su tada bilo moderni, a kako se vremena menjaju, tako gube na sjaju i atraktivnosti.

Međutim, ukoliko i posedujete neku ovakvu vrstu nameštaja, nije baš jedino rešenje bacanje u smeće - vrlo jednostavno možete da napravite "čudo" i da ga pretvorite u komad nameštaja koji bi svako voleo da ima u svom domu.

Jedna stara vitrina, koju je jedna žena pronašla, dočekala je svojih pet minuta pošto je rešila da restaurira i dobila je očaravajući rezultat.

Stari, oronuli komad nameštaja, koji je nekada krasio domove naših baka, pretvoren je u moderan i unikatan element enterijera. Sve je počelo sa pažljivim šmirglanjem. Svaka ogrebotina i oguljena površina postala je prilika za novu priču. Posle toga, komoda je ofarbana u boje koje osvežavaju prostor i unose živost u svaku sobu.

Ali tu nije bio kraj kreativnosti - devojka je na površinu naslikala nežne ornamente, dajući komadu jedinstven karakter i šarm koji ne može da se kupi u prodavnici. A možda najzanimljiviji deo - stare metalne ručke su očišćene ni manje ni više nego - kečapom! Iako zvuči neverovatno, kečap je odlično prirodno sredstvo za uklanjanje oksidacije i vraćanje sjaja metalnim delovima.

Rezultat? Vitrina koja je nekada bila običan, zaboravljen nameštaj, sada je moderan, očaravajući komad koji bi svako poželeo u svom domu. Ova transformacija pokazuje da sa malo kreativnosti, strpljenja i mašte stari komadi mogu ponovo zablistati.

VIDEO: Restauracija slike Đorđe Andrejević Kun