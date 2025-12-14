Slušaj vest

Možda očekujete goste, ili jednostavno ne želite da vam iglice borova završe u slatkim, mekanim božićnim čarapama tokom decembra. Bez obzira na razlog, jedno je sigurno: moraćete da pronađete načine da vaša prirodna jelka ne pretvori dom u lepljiv, smolast i pun iglica haos.

Kao i obično, na društvenim mrežama se može pronaći rešenje, posebno na TikToku. Tamo možete otkriti božićne trikove za čišćenje koji nam pomažu da jelke ne pokvare prazničnu atmosferu.

Protresite je

Pre svega, pre nego što uopšte unesete jelku u kuću, uklonite plastičnu mrežu koja ponekad dolazi umotana oko stabla dok ste još napolju. Zatim, uz pomoć druge osobe, protresite jelku. Cilj je da se otpuste već labave iglice i smanji količina iglica koja će završiti po kući.

Zapamtite, ove jelke su rasle u divljini, suočavajući se sa vetrovima, snežnim olujama i drugim prirodnim elementima koji ih tresu, a ipak zadržavaju iglice, pa mogu podneti malo mrdanja.

Ako nemate prijatelja da vam pomogne ili ne možete sami da podignete jelku, uhvatite je za vrh i postavite uspravno, zatim je blago protresite napred-nazad da otpustite iglice.

Održavajte jelku vlažnom

Takođe ćete želeti da jelka ostane što zdravija. Kada se jelka osuši, iglice će otpasti mnogo brže nego kada su sveže, zdrave i čvrsto pričvršćene za stablo. Što duže ostane dobro zalivena, to duže možete odlagati čišćenje poda prekrivenog zelenim iglicama.

Jedan način da to obezbedite je da pre nego što unesete jelku u dom, osvežite rez na stablu. Možete to zamisliti slično kao kod cveća koje kupujete u prodavnici - već je isečeno, ali dodatnim svežim rezom omogućavate mu da upije svu potrebnu vodu i hranljive materije.

Nakon što je jelka isečena i protresena, izaberite veliki stalak za jelku odgovarajuće veličine koji može da drži dovoljno vode da jelka ostane zdrava što duže. Dobar stalak takođe drži jelku stabilnom, što pomaže da iglice nepotrebno ne otpadaju po podu kada je sve postavljeno. Ako možete, ostavite je nekoliko sati u vodi i protresite još jednom pre nego što je unesete u kuću.

Redovno usisavajte i čistite

Da biste kontrolisali nered tokom meseca, poželjno je svakodnevno usisavanje ili metenje oko jelke. Osvežavajte vodu koliko god je moguće, skidajte suknju oko jelke, protresite je i ponovo postavite što češće.

Sklanjanje jelke posle praznika

Sad dolazi najneuredniji deo - uklanjanje jelke posle praznika. Istina je da će verovatno biti malo neuredno bez obzira na sve, ali postoje načini da to bude lakše. Jedan korisnik TikTok-a je pokazao kako on to radi - postavlja veliku ceradu, seče svaku granu i stavlja je na ceradu, kako bi ostatke jelke direktno ubacio u kompost ili u baštu, umesto da ih probija kroz nameštaj i vrata i rasipa iglice.

Drugi korisnici brzo izvode jelku napolje i usisavaju nered. Ali, nadajmo se da, ako pratite sve savete za održavanje jelke zdravom i srećnom dok je postavljena, čišćenje neće biti previše naporno.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

VIDEO: Kako ukrasiti malu jelku