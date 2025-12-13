Da li je to njegov ujak ili njegov tata?

Da li je to njegov ujak ili njegov tata?

Slušaj vest

Meri Portas je otvoreno govorila o svom bratu Lorensu, koji je zapravo biološki otac njenog sina. Ekspertkinja za maloprodaju nije mogla da zadrži suze dok je govorila o svojoj neobičnoj porodičnoj situaciji u epizodi podkasta „Great Company“ sa Džejmijem Lejngom.

Meri (65) se našalila da njen brat nikada nije bio u vezi sa njenom bivšom suprugom Melani Riki, ali je objasnila da je bila odlučna da njen sledeći naslednik bude deo njene biološke loze kada je Mel pomenula da žele da osnuju porodicu.

Pogledajte u galeriji fotografije Meri Portas:

1/6 Vidi galeriju Meri Portas Foto: Andrew Matthews / AFP / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Dakle, Mel je odlučila da želi dete, a ja sam bila veoma jasna da želim da imam krvnu lozu“, rekla je Meri, koja je već majka blizanaca Mila i Veriti iz prvog braka sa Grejamom Portasom.

„Želela sam, ako ću imati još jedno dete, želela sam da budem sigurna da je na neki način povezano i biološki povezano sa mojom drugom decom.“

Meri je dodala da je zbog posebnog odnosa koji ima sa svojim mlađim bratom Lorensom, kao i zbog činjenice da je znala da on „nije posebno želeo da ima decu“, odlučila da ga zamoli da bude donor sperme.

„Brinuo se o meni“, rekla je.

„Bila je to prava simbioza. A Lorens se pojavio kod stare donorske kuće i rekao: 'Urađeno je, seko!'“

Meri je istakla da je njen sin Horacio, koga je nosila Mel, a rođen je 2012. godine, „slika“ Merine porodice:

Meri Portas Foto: Yui Mok / PA Images / Profimedia

„Lorens sada živi u inostranstvu, ali nas redovno zove i pričaju o fudbalu. Bože, tako je dosadno!“, dodala je.

Najemotivniji trenutak bio je kada je Lorens prvi put držala Horacija:

„Najlepše vreme je kada je, znate, došao na svet i ja sam pozvala Lorensa, a Lorens se pojavio i pokupio ga. I bilo je kao, to je bio njegov poklon meni. Bože, postanem emotivna. To je bio njegov poklon. I to je bio najveći poklon.“ rekla je.

Džejmi je pitala: „Zašto najveći poklon?“

„O, Bože, znaš, kao zbog godina kada smo pomagali jedni drugima. Znate, uvek sam mu bila starija sestra, a onda mi je on mogao dati ovaj poklon.“, odgovorila je Meri.

Mreže gore

Na društvenim mrežama, ljudi su brzo komentarisali ovu neobičnu porodičnu situaciju:

„To je i dalje prilično čudna porodična struktura. Da li je to njegov ujak ili njegov tata?“

„Smatram sebe otvorenog uma, ali to je veoma čudno “, napisao je drugi korisnik.

“, napisao je drugi korisnik. „Zbunjen sam i ne mogu da shvatim ovo“, dodao je treći.

Međutim, mnogi su branili Merinu odluku:

„Stoposto bih stavio ovu opciju na sto da smo moj bivši i ja stigli dovde“, napisao je jedan komentator.

„Želeo sam da budem genetski povezan sa bebom koju bi nosila iz svoje jajne ćelije. Mislim da je lepo što ona i njen brat imaju taj odnos.“

„Uprkos svim ljudima koji kažu da je ovo čudno ili neobično, ja sam začeta preko donora i u mojoj zajednici se ovo zapravo smatra najetičkijim načinom da se ima dete začeto preko donora“, rekla je druga osoba.

Video: Zašto se deca oduzimaju od bioloških roditelja