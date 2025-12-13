Slušaj vest

Iako mnogi od njih i ne ulaze preterano u kuhinju, počeli su polako da otkrivaju neke stvari o njoj koje nisu znali, a jedan snimak na društvenim mrežama pobrao je brojne komentare. Jedan korisnik ove društvene mreže otkrio je za šta zapravo služi fioka u dnu šporeta.

Mnogi veruju da je to mesto gde se skladište plehovi, tiganji i slične stvari, ali istina je sasvim drugačije. Taj prostor je predodređen da se stavi hranakako bi se čuvala njena toplota odmah po spremanju.

Šporet Foto: Profimedia

Na jednom snimku na video platformi YouTube, jedna devojka objašnjava za šta se uopšte ova fioka koristi. Ona pokazuje kako nakon što izvadite pečenu piletinu, kolače ili povrće iz rerne, možete ih staviti u fioku kako bi ostali topli i spremni za serviranje, bez rizika da se ohlade dok završavate ostatak obroka. Ovo je naročito praktično kada pripremate više jela ili čekate goste, jer vam omogućava da sve izađe sa rerne u savršenom trenutku.

Osim toga, fioka je pogodna i za kratkotrajno odlaganje tanjira ili plehova, ali njena prvobitna funkcija zapravo nije skladištenje - već pomoć u kuvanju i serviranja hrane na optimalnoj temperaturi.

Sledeći put kada budete spremali večeru, ne zaboravite na ovu skrivenu moć fioke ispod rerne – može postati vaš novi kuhinjski trik za savršen obrok!