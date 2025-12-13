Slušaj vest

Vrata veš mašine često ostaju poluotvorena u domaćinstvima, kako bi se sprečila pojava buđi i zadržavanje vlage. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova navika može uzrokovati druge probleme, pa čak i oštetiti sam uređaj,što nas dovodi do pitanja - koje su posledice ostavljanja vrata otvorenim i šta savetuju protivnici ove prakse?

Vrata veš mašine koja stalno ostaju otvorena trpe dodatno opterećenje, što može dovesti do pomeranja šarki. Čak i najmanje odstupanje može izazvati probleme sa zatvaranjem, otvaranjem ili zaptivanjem vrata, pa čak i sa bravom ili samim procesom pranja. Stručnjaci takođe upozoravaju da nije preporučljivo vešati predmete na vrata veš mašine kako biste ih osušili, jer to dodatno opterećuje šarke.

Da li kratko ostavljanje vrata otvorenim može biti bolje rešenje?

Druga grupa stručnjaka savetuje da vrata veš mašine ostavite otvorena odmah nakon završetka ciklusa pranja, ali samo na kratko. Na taj način, mašina ima vremena da se ohladi i izbegne stvaranje kondenzacije unutar bubnja. Međutim, već nakon sat vremena ili sledećeg dana, vrata treba zatvoriti i ostaviti ih zatvorenim do sledećeg pranja.

Kako otvorena vrata utiču na unutrašnje mehanizme?

Moderni uređaji često imaju senzore koji reaguju na promene u okruženju. Ako dođe do njihovog oštećenja, može doći do problema sa ciklusom pranja, sušenja i povećanja potrošnje energije. Da biste očuvali funkcionalnost veš mašine, preporučuje se redovno čišćenje unutrašnjosti, uključujući ispiranje sirćetom ili dezinfekciju. Posebnu pažnju treba posvetiti i zaptivkama oko vrata, koje je potrebno redovno brisati dezinfekcionim sredstvom.

Bez obzira na to da li preferirate da vrata veš mašine ostanu otvorena ili zatvorena, stručnjaci se slažu da je ključ u redovnom čišćenju i održavanju uređaja. Važno je omogućiti mašini da se provetri nakon ciklusa pranja, ali i obavezno dezinfikovati sve kritične delove kako biste produžili njen vek trajanja i osigurali optimalne performanse.

