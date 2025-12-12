Slušaj vest

Na platformi "Quora", koja služi za delenje iskustva i znanja njenih korisnika, postavljeno je pitanje zašto se ljudi razvode u starijoj dobi, a posebno bolan odgovor dala je žena koja je opisala da ju je suprug napustio nakon 35 godina braka.

Naime, njeno svedočenje govori o tome da sebičnost može da uništi brak kao i da je važno da na vreme u životu postavite granice i prepoznate vlastite vrednosti. Dalje u tekstu prenosimo vam njenu ispovest u celosti.

35 godina braka ko rukom odnešeno

Muž je ostavio jer je dobila multipla sklerozu Foto: Shutterstock

- Nakon 35 godina braka, kad smo oboje zagazili u svoje šezdesete, pogoršalo mi se zdravlje. Znamo da je multipla skleroza teška bolest, da ima boljih i težih dana. Tokom loših dana, bila sam gotovo invalid. Gledala sam muža kako me se stidi. Imao je ravno 60 godina kad mi je na kraju rekao: "Mlad sam, zdrav sam i pored sebe zaslužujem mladu, zdravu, mršavu ženu, a ti me previše stresiraš - započela je žena svoju ispovest pa nastavila:

- I šta reći? Tokom svih onih 35 zajedničkih godina bila sam mu dovoljno dobra – rodila sam decu, brinula se o njima, vodila ih u školu, bavila se svim njihovim školskim aktivnostima, vodila ih na razna mesta s prijateljima. Zajedno smo pokrenuli i posao, a ja sam se i tu dala petsto posto. Dok smo razvijali privatni biznis, to nam je bio sporedni posao. Ja sam radila puno radno vreme kao medicinska sestra, a on je vozio kamion i prvih 15 godina je kući dolazio svega nekoliko puta mesečno. Uvek bi došao na besprekorno čisto, oprano, ispeglano, s tim da sam ja i ta koja je prala auto, kosila oko kuće i održavala baštu. Sve to istovremeno - nabrajala je nesrećna (bivša) supruga pa dodala:

Ostavio je bez ičega

Muž je ostavio jer je dobila multipla sklerozu Foto: Shutterstock

- On se tokom braka posvetio svom poslu, privatnom biznisu, doškolovanju, svemu što je zacrtao. A onda je meni dijagnostifikovana multipla skleroza, da bi mi on ubrzo rekao da ga to stresira. Znate li na kako me je podli način ostavio? Tako da je pre toga ispraznio sve bankovne račune, prodao što je više mogao od imovine i ostavio me bez ičega - svedoči ova žena, pa nastavlja:

- I pogađate, on je, prema njegovim rečima sada najsrećniji ikad i to s 29-godišnjom, mršavom, zdravom ženom koja se bavi samo svojim noktima, kosom i njim - istakla je žena pa dodala:

- Iz ovoga vam je sve jasno, ali ipak ću jasno i glasno reći zašto se stariji ljudi razvode. Zato što neki ljudi postanu sebični, bezobrazni i jednostavno iskorištavaju osobu koja ih je volela i verovala im do te mere da je postala slepa. Verujte mi da nikad ni u snu nisam pomislila da bi mi to ikad učinio - priznala je žena pa se osvrnula na svom život sada.

- Evo me, tu sam, osoba s invaliditetom, u završnici mučnog razvoda. Nemam više ništa, a povrh svega toga još moram da slušam kako je on sada srećan sa "ženom koju zaslužuje", i gledam kako sav naš novac troši na nju. Kako se neko nakon svega može oporaviti od ovoga? Iskreno, ne znam kako ću smoći snage za dalje - napisala je utučena žena na kraju ispovesti.

Pogledajte video: Zanimljiva životna priča bake Milene