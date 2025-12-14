Slušaj vest

Dopisivanje danas otkriva mnogo više od samih reči; način na koji neko piše poruke može da pokaže nivo interesovanja, uložen trud i stvarne namere. Jedan kratki odgovor možda ne znači mnogo, ali kada isti obrasci počnu da se ponavljaju, lako je videti promene u dinamici. Posebno je to jasno kada muškarac polako gubi interesovanje, jer se taj pad najčešće prvi primeti upravo kroz način na koji se dopisuje, tvrde stručnjaci. Istakli su nekoliko poruka koje najčešće upućuju na to da je interesovanje muškarca počelo da se gasi.

"Hej..." (ili samo jedna reč)

Kratke poruke bez sadržaja često pokazuju da druga osoba ne ulaže stvaran trud u komunikaciju. Poruke od jedne reči ne nose nikakvu nameru ni energiju i ostavljaju vama sav posao oko održavanja razgovora. Psiholog i bihevioralni stručnjak Sem Goldstajn kaže: "Razmislite o ljudima u čijem društvu zaista uživate. To su oni koji slušaju, postavljaju prava pitanja i kojima je stalo do odgovora." Kada muškarac želi da razgovara, njegova poruka će to i pokazati, piše YourTango.

"K" ili "OK"

Odgovori poput "K" ili "OK" mogu biti znak manjka znatiželje i angažmana, naročito kada mu je druga osoba dala priliku za razgovor. Ovakve poruke pokazuju da je video poruku, ali nije zainteresovan da nastavi komunikaciju. Psihološkinja Dženis Vilhauer objašnjava: "Znatiželja signalizira interesovanje, otvorenost i emocionalnu inteligenciju - kvaliteti koji stvaraju dublje odnose." Ako znatiželje nema, teško je graditi povezanost.

"Zauzet sam"

Kada poruka "Zauzet sam" postane uobičajeni odgovor, može biti znak da osobu ne vidi kao prioritet. Svako ima zauzete dane, ali kada je takav odgovor pravilo, a ne izuzetak, pokazuje neravnotežu u trudu. Stručnjak Brus Vaj Li ističe: "Nije održivo da vi sami dugoročno nosite većinu odnosa, to samo znači da vas ne doživljava kao prioritet." Neko ko želi da gradi odnos potrudiće se da objasni situaciju i predloži alternativu.

"Ako želiš"

Naizgled pristojna fraza može biti znak potpunog izostanka interesovanja kada se stalno ponavlja. Kada drugoj osobi stalno prepušta odluku, bez da nešto predloži ili izrazi stav, pokazuje da nije uključen u komunikaciju. Terapeut i savetnik Den Bejts navodi: "Pokažite ulaganje i promišljenost tako što ćete inicirati razgovore, nežnost ili zajedničke aktivnosti." Ako on to ne radi, često znači da se emocionalno povlači.

"Javiću ti kad budem hteo"

Ovako direktna poruka otkriva da on komunikaciju planira isključivo prema svojim potrebama. Kada neko želi da gradi odnos, prirodno je da se trudi da održava kontakt. Psihoterapeuti Linda i Čarli Blum objašnjavaju: "Samo oni koji odvoje dovoljno vremena i energije da se međusobno podrže u ličnom razvoju imaće uspeha." Ako on ne ulaže ništa, veza teško može da napreduje.

"Zaboravio sam da ti odgovorim"

Ako se ovo dešava stalno, obično znači da je izgubio interesovanje. Povremeno zaboravljanje je normalno, ali kada je reč o ponavljajućem obrascu, stvara osećaj zanemarenosti. Psiholog Džefri Bernstajn kaže: "S vremenom uzbuđenje i novost novog odnosa mogu da izblede, a svakodnevne rutine mogu da dovedu do samozadovoljstva." Kada on stalno zaboravlja, to jasno pokazuje da se ne trudi da održi vezu živom.

