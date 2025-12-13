Slušaj vest

Decembar je mesec u znaku praznika, a mnogi su već u njegovim prvim danima okitili jelku i dom sa novogodišnjim ukrasima. Decenijama je u domovima širom sveta naizostavna zvezda na vrhu jelke, a mnogi ne znaju njeno pravo značenje.

Mnogi od nas s ljubavlju postavljaju zvezdu na vrh jelke, možda ne razmišljajući o njenom dubljem značenju. Ovaj običaj nosi sa sobom bogatu simboliku i tradiciju.

Postavljanje zvezde na vrh božićne jelke ima svoje korene u hrišćanskoj tradiciji. Zvezda simbolizuje Vitlejemsku zvezdu koja je, prema Jevanđelju po Mateju, vodila mudrace sa Istoka do mesta rođenja Isusa Hrista. Ova pojava bila je znak rođenja novog kralja, a mudraci su je sledili kako bi mu se poklonili i doneli darove. Stoga, zvezda na vrhu jelke podseća vernike na božansko vođstvo i svetlost koja je obasjala svet dolaskom Hrista.

Tradicija kićenja jelke potiče iz Nemačke iz 16. veka, gde su vernici unosili ukrašena drveća u svoje domove. Martin Luter, protestantski reformator, navodno je prvi dodao sveće na jelku kako bi dočarao zvezdano nebo koje je video tokom noćne šetnje. Ovaj običaj se postepeno širio Evropom, a kasnije i svetom, evoluirajući u različite oblike i uključujući razne ukrase, među kojima je zvezda zauzimala posebno mesto.

Zvezda na vrhu jelke obično ima pet krakova, što je karakterističan oblik koji se povezuje sa simbolikom rođenja Hrista i svetlosti koja je vodila mudrace.

Šta zvezda na jelci označava danas?



Danas, postavljanje zvezde na vrh jelke nije samo verski simbol, već i deo šire kulturne tradicije. Za mnoge porodice, ovaj čin označava završetak ukrašavanja i početak praznične sezone.

Bez obzira na verska uverenja, zvezda predstavlja simbol nade, vođstva i univerzalne želje za mirom i dobrom voljom među ljudima.