Sočne lazanje jedno su od najpoznatijih jela italijanske kuhinje. Jednostavno se priprema, a uku se dugo pamti. Donosimo vam jednostavan recept za ovaj specijalitet .

Na ulju prodinstajte sitno seckani crni i prazi luk. Dodajte mleveno meso, začine (so, crni i beli biber) i nastavite dinstanje.

Sipajte paradajz pire i ostavite da se krčka na laganoj vatri oko 30 minuta . Na malo ulja propržite brašno, zatim postepeno dodajte hladno mleko uz neprestano mešanje. Kuvajte dok se ne zgusne, dodajte so i biber po ukusu. Kore kratko prokuvajte 3 minuta, a zatim ih prebacite u hladnu vodu. U podmazanu tepsiju redom ređajte: mesni nadev, kore, bešamel sos, i ponavljajte postupak. Na poslednji sloj mesa dodajte rendanu mocarelu, bešamel sos i pospite bosiljkom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 40 minuta, dok ne dobije zlatnu koricu. Ostavite da se kratko prohladi pre serviranja.