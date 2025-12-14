Slušaj vest

Moć viralnih bjuti trendova ne može se potceniti. Jedan kratak video može ući u pop-kulturni kanon i brzo uticati na sve oko vas. Setite se 2023. godine, kada su sve devojke počele da kupuju meke, sive trake za kosu Ili 2024. godine kada smo se upoznali sa trendom u slojevitom negovanju kože koji nas je naterao da ozbiljno preispitamo stanje Gen Z generacije.

Mnogi od ovih trendova počeli su kao usamljene ideje pre nego što su preplavili svet. Dakle, bez daljeg odlaganja, osam članova Vogue tima deli svoja predviđanja za viralne bjuti trendove u narednoj godini.

Kovrdže su ponovo u modi Foto: Tatiana Chekryzhova / Alamy / Profimedia

Pustite svoje divlje kovrdže

Postoji li veća borba na svetu od one protiv kovrdžave i neposlušne kose? Možda je to preterivanje, ali u tome ima i istine. Koliko keratinskih tretmana, keramičkih figara i regeneratora naše poverljive vlasi mogu da izdrže? One samo pokušavaju da postoje – i trebalo bi da im to dopustimo. Treba da prestanemo da slušamo one koji tvrde da je su kovdže loše i umesto toga počnemo da ga prihvatamo. Kovrdže treba da budu ponosne i slavne.

Infrared pilates

Ako ste mislili da je vaše telo već drhtalo tokom klasičnog treninga, pripremite se da podignete temperaturu. Zamislite roll-upove, roll-over pokrete i stotine drugih vežbi na temperaturama do 38 stepeni. Znojićete se, ali osećaj nakon treninga je gotovo euforičan?

Bob odlazi u prošlost

Zamislite talase koji deluju „nedovršeno“, a savršeno se uklapaju uz vaše omiljene odevne kombinacije? Tokom 2026. godine duga kosa ponovo se vraća na velika vrata i biće ogroman hit u industriji lepote.

Kloi Kardašijan kosa Foto: Printscreen/Instagram

Zaboravite na tetovaže

Tokom 2026. "čista koža" će biti u fokusu. Ne morate da trčite u studio za uklanjanje tetovaža, ali možda ćete osetiti potrebu da „pauzirate“ sa tetovažama. Ne shvatite pogrešno ali deluje da težimo ka čistijem, smirenijem resetu. A gde bolje početi nego tako što ćemo staviti tintu na pauzu?