Dok neki ne mogu da zamisle noć bez toplih čarapa, drugi tvrde da im smetaju i otežavaju san. Ipak, iza ovog običnog pitanja kriju se važni razlozi koji se tiču zdravlja i higijene stopala.

Poznati španski medicinski tehničar i naučni popularizator Horhe Anđel, poznat na društvenim mrežama kao "enfermerojorgeangel", odlučio je da razjasni dilemu. Njegova objašnjenja ne tiču se samo udobnosti, već i načina na koji nošenje čarapa utiče na kožu, cirkulaciju i kvalitet sna, pa je savet koji daje od velikog značaja za sve koji žele da zimu provedu toplo, a ipak zdravo.

Spavanje u čarapama smanjuje disanje kože

Prema njegovom objašnjenju, spavanje sa čarapama smanjuje disanje kože i povećava vlagu, što može postati idealno mesto za razvoj gljivica, bakterija pa čak i grinja. Osim toga, može izazvati i neprijatne mirise.

Dakle, njegov konačan odgovor je jasan: trebalo bi spavati bez čarapa.

Važno pravilo za one koji ipak spavaju u čarapama

Naravno, objasnio je da postoje osobe koje mnogo pate od hladnoće. Ne samo da im stopala postanu hladna uveče zbog problema sa cirkulacijom, već i zbog genetskih faktora ili dijabetesa. U tim slučajevima čarape mogu biti korisne, ali postoji jedno važno pravilo.

Preporučuje korišćenje čarapa od prirodnih vlakana, poput pamuka ili lana. One omogućavaju koži da diše mnogo bolje. Takođe je savetovao da se proveri da li čarape nisu previše uske duž šavova.

Značaj sna u svakodnevnom životu

Kao što pokazuju studije Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH), san je ključan i neophodan deo dana. To je vreme koje ne samo da obnavlja energiju, već i pomaže u popravljanju ćelijskog sistema, balansiranju hormona i jačanju imunog sistema.

Psihološkinja Rojas Estapé takođe ističe da dovoljno i kvalitetno spavanje pomaže da se ublaži fizički zamor, regulišu emocije i ojača um. Zbog toga je od suštinskog značaja kvalitetno odmarati, ali i paziti na zdravlje kože, kako savetuje medicinski tehničar i naučni popularizator Horhe Anđel.

