Posle slavskog dana mnogi se zapitaju šta učiniti sa hranom koja je ostala, a posebno sa slavskim kolačem, koji ima izuzetno važno mesto u pravoslavnoj tradiciji.

Slavski kolač nije običan hleb, već blagosloveni dar koji domaćin prinosi Bogu kao znak zahvalnosti i molitve. On simbolizuje telo Isusa Hrista, zbog čega je uvek okruglog oblika i ukrašen posebnim simbolima od testa.

Često se postavlja pitanje da li slavski kolač treba čuvati ako ostane nakon slave. Na to je ukazao i otac Dejan Krstić, koji objašnjava da slavski kolač nema svrhu ukoliko ostane samo ukras:

- Treba znati da slavski kolač nije trofej, niti izložbeni predmet koji čuvamo da bi ljudi videli kako je lepo ukrašen. Njegova lepota nema smisla ako ostane samo spolja. On je sveti dar, blagosloven hleb koji treba da se upotrebi, rekao je za portal pravoslavlje.rs.

Slavski kolač Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Slavski kolač, prema njegovim rečima, nije namenjen da danima stoji na stolu, već da se podeli sa onima koji su prisutni na slavlju:

- Kolač se seče, deli i jede upravo da bismo kroz njega primili blagodat u blagoslov Božji i svetitelja koga slavimo. Njegova svrha nije da stoji na stolu ili u kuhinji danima, nego da se na slavskoj trpezi podeli sa ukućanima i gostima.

Pravi smisao slavskog kolača, kako se ističe, ostvaruje se tek onda kada se pojede sa zahvalnošću, jer tada postaje hrana i za telo i za dušu. Zbog toga ga ne treba ostavljati da se pokvari ili da kasnije ne znamo šta ćemo sa njim:

- Zato ga ne treba čuvati da se ubajati, da posle ne znamo šta ćemo da njim ili ga bacimo. Naprotiv, podeli ga odmah, na samom slavskom stolu. Upotrebi ono što je Bog blagoslovio. Blagoslov je darovan da se primi, a ne da se sklanja. Slavski kolač se osvećuje da bismo ga jeli i upravo jedući ga osvećujemo i sebe i dom u kome slavimo.

