Miris koji ste ujutru pažljivo izabrale kao deo raspoloženja, stila i identiteta, nestao je brže nego što ste očekivale. I nije u pitanju ni cena parfema, ni njegov kvalitet, već - način na koji ga koristite.

"Žena koja ne nosi parfem nema budućnost", govorila je Koko Šanel, dok je Kristijan Diortvrdio da "parfem žene govori više o njoj nego njen rukopis". Upravo zato je važno da mirisne note koje volimo zaista ostanu sa nama, a ne da ispare pre nego što stignemo da ih osetimo.

Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Zašto ni najskuplji parfem ne traje ako ga pogrešno nanosite

Možete imati luksuzan, kvalitetan miris, ali ako se ne pridržavate osnovnih pravila, on se na koži neće pravilno razviti. Postoji nešto što parfemski znalci zovu mirisni bonton, a on ima svoja jasna pravila.

Jedna od najčešćih grešaka je nanošenje parfema na suvo ili nečisto telo. Parfem i toaletna voda uvek se nanose isključivo na čistu kožu - to je pravilo broj jedan.

Prvi korak ka dugotrajnom mirisu - hidratacija

Najbolje vreme za nanošenje parfema je odmah nakon tuširanja, kada je koža čista i blago hidrirana. Pre parfema, nanesite losion ili kremu za telo neutralnog mirisa, ili još bolje - kremu iz iste parfemske linije.

Ako želite dodatni trik, na mesto gde ćete naneti parfem možete utrljati kap vazelina. Masnija podloga zadržava mirisne molekule i produžava trajanje parfema na koži.

Pazite kako nanosite parfem Foto: Profimedia

Pulsne tačke - ali bez jedne važne greške

Zglobovi su najpoznatije mesto za nanošenje parfema, ali tu se pravi i najveća greška. Ako imate naviku da trljate zglobove jedan o drugi, odmah prestanite.

Trenje razbija mirisne molekule i menja strukturu nota, zbog čega parfem brže ispari i ne razvije puni mirisni potencijal. Umesto toga, parfem samo naprskajte i ostavite da se prirodno osuši.

Osim zglobova, idealne tačke su: dno vrata

prostor između grudi

pregib lakta

deo iza ušiju

Toplota ovih mesta pomaže da se miris postepeno oslobađa tokom dana.

Foto: new photo service / Alamy / Profimedia

Manje poznate tačke koje produžavaju trajanje parfema

Ako želite da vaš miris ostane primetan, ali nenametljiv, parfem možete naneti i na:

potiljak

pregibe kolena

pupak

Ove zone se zagrevaju tokom kretanja i pomažu mirisu da se lagano širi.

Neke žene parfem tapkaju i na slepoočnice, ali tu treba biti oprezan - jače note mogu izazvati glavobolju ili iritaciju ako dođu u dodir sa očima.

Foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia.

A šta je sa kosom?

Parfem se može naneti i na kosu, ali ne direktno klasičnim mirisima jer alkohol može isušiti vlasi. Danas postoje specijalni parfemi za kosu, koji su blaži i dugotrajniji. Alternativa je da parfem naprskate na četku, pa lagano prođete kroz kosu.

Jedna greška koja polako uništava vaš parfem

Ako ste primetile da vam parfem vremenom menja miris, gubi jačinu ili postaje "pljosnat", problem možda nije u vama - već u mestu gde ga čuvate.

Kupatilo je najčešća greška. Toplota, vlaga i svetlost ubrzavaju razgradnju mirisnih nota. Parfemi bi idealno trebalo da stoje na tamnom, suvom i hladnijem mestu, dalje od direktnog izvora svetlosti.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

