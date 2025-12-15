Slušaj vest

Meteorolozi najavljuju dolazak jačeg zahlađenja, uz jutarnje mrazeve i led na staklima. Niske temperature, čini se, zadržaće se duže nego što smo očekivali, pa mnogi razmišljaju o tome kako da prostor u kojem žive učine toplijim i prijatnijim.

U takvim situacijama klima uređaji postaju glavni oslonac u grejanju doma. Ipak, prelazak sa hlađenja na grejanje zna da bude neprijatan, posebno ako klima odbije da pravilno radi. Tu na scenu stupaju praktični saveti majstora.

Ispravno podešavanje klime pre uključivanja

Stručnjaci naglašavaju da je najvažnije odabrati odgovarajući režim pre aktiviranja uređaja. Ni u kom slučaju ne bi trebalo menjati mod rada dok je klima uključena. Najpre je isključite, zatim izaberite opciju za grejanje, pa je ponovo pokrenite. Kada se uključi, uređaju je potrebno nekoliko minuta da počne da ispušta topao vazduh - vreme zagrevanja zavisi od spoljne temperature i modela klime.

Kako pravilno podesiti klimu?

Odabir moda: Na daljinskom upravljaču pronađite dugme "mode" i pritiskajte ga dok se ne pojavi opcija HEAT, obično označena simbolom sunca. Ako je ranije bio uključen mod hlađenja, prepoznaćete ga po znaku snežne pahulje.

Temperatura prostora: Prilikom podešavanja vode računa da klima meri temperaturu vazduha odmah pored unutrašnje jedinice. Zato stručnjaci preporučuju da zadate temperaturu malo višu od željene — na primer, za željenih 24 °C, podesite 26 °C.

Brzina ventilatora: Pomoću dugmeta "fan speed" birate jačinu duvanja. Za efikasnije grejanje najbolje je izabrati slabiju brzinu (LOW), jer sporiji protok vazduha omogućava da se toplota bolje zadrži u uređaju pre nego što izađe napolje.

Strpljenje pri prvom paljenju: Ako klima u prvim minutima izbacuje hladan vazduh, to ne znači da ne radi. Prostor i sam uređaj moraju se ugrejati pre nego što prerade u stabilan režim grejanja.

Šta kada klima neće da pređe na grejanje?

Ponekad klima, bez obzira na sva podešavanja, nastavlja da duva hladan vazduh. U takvim situacijama često pomaže resetovanje uređaja - jednostavno, a efikasno rešenje koje preporučuju majstori. Jedan od njih, Beograđanin i majstor za klime, Anđelo J., objašnjava:

"Potrebno je da isključite klima uređaj iz struje. Po starinski, za iščupate kabl iz zida. Sačekajte nekoliko minuta, pa ga ponovo udenite u utičnicu. Na ovaj način će se klima "resetovati", zaboraviće prethodna podešavanja i moći će da radi po programu koji ste joj zadali," otkrio je Anđelo.

