Jedna influenserka, podelila je jednostavan trik koji je potpuno promenio izgled veštačke jelke, a sve za samo 100 dinara.

U kratkom videu pokazala je kako zelena šljokičava traka, poznata kao girlanda, može da popuni praznine među granama i učini jelku gušćom. Uzmite dvometarsku girlandu u istoj nijansi zelene kao grane, pažljivo je provucite kroz jelku i rezultat će biti iznenađujući jelka će delovati puno, raskošno i prirodno.

Nakon što je dodala ukrase, jelka je izgledala luksuzno i profesionalno, kao da je izašla iz magazina. Ovaj trik je savršen za one koji žele bogatiju jelku uz minimalnu investiciju.

