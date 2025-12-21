da li ste znali

Zamagljeni kuhinjski prozori su uobičajena zimska smetnja. Para od kuvanja i topao, vlažan vazduh koji dolazi u kontakt sa hladnim staklom izaziva kondenzaciju, smanjujući vidljivost i može dovesti do buđi i ružnih mrlja.

Anita Birges, mama iz SAD, poznata na društvenim mrežama kao „Kraljica trikova“, podelila je jednostavan način da se ovo izbegne – koristeći nešto što svaki dom već ima.

Jednostavan trik sa tečnošću za pranje posuđa

U popularnom TikTok videu, Birges je pokazala kako koristi suvu mikrofiber krpu i malo tečnosti za pranje posuđa. Pažljivo briše prozor tečnošću, stvarajući zaštitni sloj koji sprečava nakupljanje vlage.

Da bi demonstrirala efekat, ostavila je dva prozora neoprana, dok je tretirala srednji – razlika je odmah primetna. Dok su neoprani prozori zamagljeni, tretirano staklo ostaje potpuno bistro, čak i tokom kuvanja ili hladnih dana.

Ovaj jednostavan trik ne samo da rešava problem zamagljenih prozora, već i štiti kuhinju od potencijalnih oštećenja izazvanih vlagom i buđi.

Zašto se javlja kondenzacija

Kondenzacija se javlja kada topao, vlažan vazduh dođe u kontakt sa hladnom površinom. Zimi, kada grejanje zagreva unutrašnji prostor, a spoljni zidovi i prozori ostaju hladni, kapljice vode se formiraju na staklu. Pored kuvanja, svakodnevne aktivnosti poput tuširanja ili sušenja veša povećavaju vlažnost u stanu.

Ovim praktičnim trikom, rešavanje problema zamagljenih prozora je brzo, jednostavno i jeftino.

