Boni Blu nakon puštanja iz policije na Baliju

Poznata zvezda filmova za odrasle Boni Blu, pravog imena Tia Bilinger, prekinula je ćutanje nakon što je deportovana sa Balija, gde je pritvorena zbog navodnog snimanja pornografskog sadržaja dok je putovala po indonežanskom ostrvu sa svojim projektom „Bang Bus“.

Boni Blu nakon puštanja iz policije na Baliju Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP / Profimedia

Blu je viđena na aerodromu Hitrou u Velikoj Britaniji u subotu, 13. decembra, nakon što je prisustvovala sudskom ročištu u Indoneziji. Svoje putovanje je tempirala tako da se poklopi sa australijskom tradicijom „Schoolies“, kada srednjoškolci slave kraj ispita na destinacijama poput Balija.

Hapšenje i kazna

Boni Blu, zajedno sa još 33 osobe, pritvorena je kada je policija izvršila raciju u produkcijskom studiju na Baliju. Većina muškaraca je kasnije puštena.

Iako se suočila sa do 15 godina zatvora, Blu je kažnjena sa 200.000 indonežanskih rupija (oko 12 dolara) i zabranjen joj je ponovni ulazak u zemlju na 10 godina.

Video „Sprema za suđenje“

Po povratku u Veliku Britaniju, Boni je objavila video sa dana suđenja na Instagramu, uz natpis: „Spremite se sa mnom za suđenje“.

„Zaista sam želela da obučem majicu Schoolies, porodica mi je rekla da ne, ali ću je ipak poneti i videti šta će advokat reći“, rekla je dok se šminkala za suđenje.

Dodala je da nije sigurna šta da očekuje: „Samo znam da ćemo videti sudiju. Policija će biti tamo, imigraciona služba će biti tamo, štampa će biti tamo.“

Boni je kritikovala policiju i imigracionu službu, tvrdeći da se stalno žale na medije dok „zovu i cure informacije“. Takođe je tvrdila da je osoba koja je organizovala putovanje uzela „veliki deo“ njenog honorara od 75.000 funti, a zatim ju je prijavila policiji.

Povratak u Veliku Britaniju

Video prikazuje Boni kako hoda do svog auta, objašnjavajući svoj izbor odeće i raspoloženje pred suđenje.

„Nisam baš nervozna na putu do suda. Nisam previše uznemirena, ali možda ću morati da provedem noć u pritvoru, što verovatno neće biti zabavno“, rekla je.

Završila je video nakon što je primila kaznu, držeći limenku Koka-kole pored bazena i rekavši sa osmehom: „Ako ste se ikada pitali kakva je deportacija, e, evo je.“

