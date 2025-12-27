Slušaj vest

Svi smo se barem jednom suočili sa situacijom kada poklopac omiljenog džema, sosa ili kiselih krastavaca jednostavno neće da se odvrne. Takva borba može da bude vrlo frustrirajuća, posebno dok ste usred pripreme obroka.

Iako ljudi obično pokušavaju da udare teglu o pult, lupkaju kašikom ili traže pomoć, postoji mnogo jednostavnije rešenje – trik koji zahteva samo jedan kuhinjski alat koji već verovatno imate.

Rešenje u otvaraču za konzerve

Ovaj genijalan trik koristi običan ručni otvarač za konzerve. Postoji mali pravougaoni deo na otvaraču koji je namenjen za podizanje poklopca, a upravo on može da zameni svu silu i frustraciju prilikom otvaranja tegle. Metoda je postala viralna na TikToku zbog svoje jednostavnosti i efikasnosti.

Koraci za lako otvaranje tegle

Da biste otvorili teglu bez muke, potrebno je samo da sledite nekoliko koraka:

Držite otvarač vodoravno.

Ubacite metalni vrh ispod ivice poklopca.

Lagano rotirajte zglob ruke dok ne legne na mesto.

U trenutku kada vakuum popusti, čućete karakterističan "pop" zvuk. Nakon toga, poklopac se odvaja bez ikakvog napora. Na kojim teglama trik funkcioniše

Autorka originalnog trika testirala je metodu na tegli salse koju nije mogla da otvori tradicionalnim metodama – i trik je odmah upalio. Poklopac je nakon „pop“ zvuka skinut bez problema.

Kako najlakše skinuti poklopac sa tegle? Foto: Profimedia

Ovaj metod najbolje funkcioniše kod tegli koje imaju mali razmak između stakla i ivice poklopca, kao što su:

Tegle sa sosom za testeninu

Tegle sa kiselim krastavcima

Tegle sa džemom

Međutim, nije preporučljivo koristiti ga kod tegli sa dvodelnim poklopcem, jer često nema dovoljno prostora za ubacivanje otvarača.

Mali trik, velika pomoć

Ovaj jednostavan kuhinjski trik jedan je od najpraktčnijih, jer koristi alat koji gotovo svaka kuhinja već poseduje i rešava čest problem sa poklopcima. Sledeći put kada vas "tvrdoglavi" poklopac zadrži, setite se da je rešenje nadohvat ruke bukvalno.

