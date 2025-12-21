Slušaj vest

Kada temperature padnu ispod nule, garaža se kod mnogih pretvara u improvizovano skladište svega za šta nema mesta u kući. Međutim, hladnoća, vlaga i negrejani prostor mogu ozbiljno da oštete stvari koje se na prvi pogled čine potpuno "otpornim". Od alata i boja do hrane i elektronike - mnoge stvari jednostavno ne podnose zimu u garaži, što može da dovede do kvarova, troškova ili čak opasnih situacija, prenosi City Magazine. Evo šta bi obavezno trebalo da preselite na toplije mesto.

Foto: Shutterstock

Boje i lakovi

Niske temperature uzrokuju zgušnjavanje, razdvajanje i promenu hemijskog sastava boja. Rezultat? Proizvod više ne može ravnomerno da se nanosi i po pravilu postaje neupotrebljiv - čak i ako konzerva deluje netaknuto.

Elektronski uređaji

Elektronika + hladnoća = katastrofa. Kondenzacija može da ošteti unutrašnje komponente, a baterije se brže prazne, smrzavaju ili nabubre. Računari, kablovi, zvučnici i bilo šta s elektronikom u garaži jednostavno propada mnogo brže.

Foto: Profimedia

Pića u flašama (posebno gazirana)

Smrzavanjem se tečnost širi i može da razbije staklo ili ispuca čepove. Gazirana pića pritom nose dodatni rizik jer pritisak raste - što može da rezultira pravom malom “eksplozijom”.

Seme i đubrivo

Hladnoća i vlaga drastično smanjuju klijavost semena. Đubriva na niskim temperaturama menjaju strukturu, što ih čini manje efikasnim na proleće. Ukratko: slabiji rast, lošiji rod.

đubrivo Foto: Shutterstock

Drveni predmeti

Drvo upija vlagu, pa u hladnoj garaži može da počne da puca, savija se ili razvije buđ. To uključuje drške alata, nameštaj i ukrasne predmete. Česte promene temperature (otvaranje i zatvaranje garažnih vrata) dodatno pogoršavaju situaciju.

Lepak i zaptivači

Na niskim temperaturama lepak gubi lepljivost, a zaptivači postaju kruti i neupotrebljivi. Nakon smrzavanja, njihova efikasnost nikada više nije ista - čak i ako izgleda da su u redu.

Foto: Shutterstock

Električni alati i uređaji s litijum-jonskim baterijama

Litijum-jonske baterije mrze hladnoću. Niske temperature mogu da oštete ćelije, smanje kapacitet, skrate vek trajanja i povećaju rizik od potpunog kvara. Bežičnim alatima, aku-baterijama, usisavačima i powerbankovima treba topla, stabilna temperatura.

Konzervirana hrana

Konzerviranje ne znači "otporno na sve". U hladnom, vlažnom prostoru limenke mogu da zarđaju, a tegle da puknu. Čak i bez oštećenja ambalaže, smrzavanje može da promeni teksturu i ukus hrane.

Video: Stan, garaža, zemljište - u šta je najsigurnije uložiti