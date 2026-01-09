Slušaj vest

Prašina se lepi, otisci prstiju ostaju, a svaki pokušaj „brzog brisanja“ često završi nervozom i strahom da ne oštetite ekran.

Razlog je jednostavan - savremeni TV ekrani stvaraju statički elektricitet, zbog kog se sitne čestice prašine bukvalno lepe za površinu. I što je ekran veći i tanji, problem je izraženiji.

Zašto klasično brisanje često ne daje rezultat

Većina modernih televizora ima antirefleksni zaštitni sloj, koji poboljšava sliku, ali zahteva posebnu pažnju pri čišćenju. Grube krpe, papirni ubrusi i jaka hemijska sredstva mogu ostaviti mikroogrebotine, zamutiti boje ili trajno oštetiti površinu.

Zato stalno brisanje nije samo zamorno, već može biti i kontraproduktivno.

Jedan trik koji smanjuje nakupljanje prašine nedeljama

Umesto svakodnevnog čišćenja, postoji jednostavno rešenje koje pravi razliku upravo tamo gde je problem - u statičkom elektricitetu.

Potrebno vam je:

- mekana pamučna krpa ili krpa od mikrofibera

- nekoliko kapi razblaženog omekšivača za veš

- malo mlake vode

U vodu dodajte par kapi omekšivača, blago navlažite krpu i lagano prebrišite isključen i hladan TV ekran. Nema pritiskanja, nema kružnih pokreta - samo nežno povlačenje krpe po površini.

Zašto ovaj trik funkcioniše

Omekšivač ima antistatičko dejstvo, što znači da neutralizuje statički elektricitet koji privlači prašinu. Nakon brisanja, ekran ostaje čist, sjajan i - što je najvažnije - prašina se znatno sporije ponovo taloži, često i narednih nekoliko nedelja.

Efekat je vidljiv odmah, ali se prava razlika primećuje tek kasnije, kada shvatite da ekran više ne morate stalno da brišete.

Na šta ipak treba obratiti pažnju

Važno je ne preterivati. Dovoljno je nekoliko kapi omekšivača i blago vlažna krpa. Nikada nemojte direktno prskati tečnost po ekranu i uvek vodite računa da je televizor isključen iz struje.

Ovaj trik nije zamena za specijalizovana sredstva, ali jeste praktično kućno rešenje koje štedi vreme, živce i produžava osećaj čistoće u prostoru.

