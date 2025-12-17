Slušaj vest

"Al se nekad dobro jelo, baš", je stih koji nije nastao slučajno. Naše majke se dobro sećaju kako je izgledao zimski meni u njihovom domu kada su bile male i naše bake im kuvale najukusnija domaća jela. Tako su se hranili njihovi stari, tako su one hranile svoju decu, a sada svoje iskustvo prenose i nama da budemo snažni i zdravi tokom zime.

Ovo su recepti za 4 kuvana jela za zimske dane i zdrav želudac.

1. Ručak iz rerne za nekoliko dana

Potrebno vam je:

1kg krtog goveđeg ili junećeg mesa

200g slanine

kašika maslinovog ulja

4 šargarepe

1 crni luk

Kašičica soli

Pola kašičice mlevene slatke paprike

Kašika brašna

2,5dl crnog vina

3 kašike goveđeg bujona

Malo soka od paradajza

4 čena belog luka

Lovorov list

250g pečurki

Peršun

Priprema:

Seckanu slaninu propržite na ulju i izvadite iz tiganja. U istom tiganju propržite kockice mesa. Složite meso sa slaninom u posudu za pečenje. Posolite, pobiberite, pospite brašnom i promešajte.

Stavite u rernu zagrejanu na 210°C i pecite 5 minuta. Izvadite i promešajte, pa vratite u rernu na 5 minuta dok meso ne dobije hrskavu koricu. Izvadite iz rerne i smanjite temperaturu.

Pomešajte prženi luk i šargarepu pa zalijte vinom i bujonom da tečnost prekrije meso. Dodajte paradajz, lovorov list i zgnječeni beli luk. Vratite posudu u rernu da se krčka dva i po sata. Na kašici maslaca propržite seckane pečurke, dodajte malo bujona i peršunov list. Dinstajte dok ne omekša. Umešajte u gotov gulaš.

2. Mleveno meso 'na kašiku' Potrebno vam je:

700g mlevene govedine ili junetine od plećke

100g slanine

2 crna luka

1 čen belog luka

2 paprike babure

3 paradajza

1 feferona (po želji)

Mlevena slatka paprika

Mast

So

Priprema:

Slaninu naseckajte na sitne kockice, popržite na masti, zatim dodajte seckani crni luk i češanj belog luka. Kratko popržite, pa dodajte mleveno meso meso. Umešajte očišćene paprike naseckane na kockice, oguljen isećen paradajz, pospite mlevenom paprikom, pa uz dolivanje vode dinstajte gulaš dok meso i povrće ne omekšaju. Pred kraj začinite solju. Kuvani gulaš po želji pospite seckanom feferonom.

3. Glulaš sa kobasicama za nekoliko dana

Potrebno vam je:

1kg svinjetine s kožicom

500g teletine

500g junetine

3 domaće dimljene kobasice

200g suvog mesa

150g slanine

1kg kiselog kupusa

Manja glavica svežeg kupusa

250g šampinjona

6 suvih šljiva

2 crna luka

2 čena belog luka

Sok od paradajza

Začini po želji (so, biber, vegeta, ruzmarin, kim...)

Priprema:

Meso nasecite na kocke, posolite, pobiberite, dodajte začine i ostavite u marinadi sat vremena. Nasecite svež kupus na trake, a naseckani kiseli kupus isperite u hladnoj vodi i ocedite.

Isecite kobasice na kolutove, a suvo meso i slaninu na komadiće. U veliki lonac na ulju dinstajte iseckani crni luk i zgnječeni beli luk. Dodajte svež kupus i isečene šampinjone, pa kad malo sve omekša, dodajte slaninu, dimljeno meso i kobasice. Stavite jedan deo kiselog kupusa, suve šljive i sok od paradajza, ubacite marinirano meso i ostatak kiselog kupusa. Zalijte vodom i pustite neka krčka na laganoj vatri najmanje dva sata. Po potrebi zalivajte vodom ili bujonom.

5. Varivo od sočiva

Potrebno vam je:

230g sočiva

Maslinovo ulje

3 čena belog luka

1 crveni luk

1 šargarepa

1l vode

1 veći krompir

2 lovorova lista

1 kašika soka od paradajza

1 kašičica vinskog sirćeta

Začini (so, biber, mlevena paprika, origano, ruzmarin...)

Priprema:

Sočivo isperite, potopite i ostavite da stoji preko noći. Uspite sočivo u veći lonac i dodajte vode da je prekrije. Zagrejte da provri i kuvajte oko deset minuta pa procedite.

Na maslinovom ulju izdinstajte crni i beli luk i šargareu, pa dodajte lovorov list. Dodajte sočivo, litar vode, na kockice naseckan krompir, prstohvat origana i ruzmarina pa stavite na vatru da provri. Kada provri, smanjite vatru, poklopite i kuvajte deset minuta. Dodajte sok od paradajza, posolite i pobiberite i kuvajte još 40-ak minuta. Ako se jako zgusne, dodajte još vode. Ped kraj dodajte pola kašike maslinovog ulja i sirće.

