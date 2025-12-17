Ova 4 jela "na kašiku" naših majki sačuvaće vam imunitet tokom zime: Raspametiće sve ukućane, a deca će tražiti porciju više
"Al se nekad dobro jelo, baš", je stih koji nije nastao slučajno. Naše majke se dobro sećaju kako je izgledao zimski meni u njihovom domu kada su bile male i naše bake im kuvale najukusnija domaća jela. Tako su se hranili njihovi stari, tako su one hranile svoju decu, a sada svoje iskustvo prenose i nama da budemo snažni i zdravi tokom zime.
Ovo su recepti za 4 kuvana jela za zimske dane i zdrav želudac.
1. Ručak iz rerne za nekoliko dana
Potrebno vam je:
1kg krtog goveđeg ili junećeg mesa
200g slanine
kašika maslinovog ulja
4 šargarepe
1 crni luk
Kašičica soli
Pola kašičice mlevene slatke paprike
Kašika brašna
2,5dl crnog vina
3 kašike goveđeg bujona
Malo soka od paradajza
4 čena belog luka
Lovorov list
250g pečurki
Peršun
Priprema:
Seckanu slaninu propržite na ulju i izvadite iz tiganja. U istom tiganju propržite kockice mesa. Složite meso sa slaninom u posudu za pečenje. Posolite, pobiberite, pospite brašnom i promešajte.
Stavite u rernu zagrejanu na 210°C i pecite 5 minuta. Izvadite i promešajte, pa vratite u rernu na 5 minuta dok meso ne dobije hrskavu koricu. Izvadite iz rerne i smanjite temperaturu.
Pomešajte prženi luk i šargarepu pa zalijte vinom i bujonom da tečnost prekrije meso. Dodajte paradajz, lovorov list i zgnječeni beli luk. Vratite posudu u rernu da se krčka dva i po sata. Na kašici maslaca propržite seckane pečurke, dodajte malo bujona i peršunov list. Dinstajte dok ne omekša. Umešajte u gotov gulaš.
2. Mleveno meso 'na kašiku'
Potrebno vam je:
700g mlevene govedine ili junetine od plećke
100g slanine
2 crna luka
1 čen belog luka
2 paprike babure
3 paradajza
1 feferona (po želji)
Mlevena slatka paprika
Mast
So
Priprema:
Slaninu naseckajte na sitne kockice, popržite na masti, zatim dodajte seckani crni luk i češanj belog luka. Kratko popržite, pa dodajte mleveno meso meso. Umešajte očišćene paprike naseckane na kockice, oguljen isećen paradajz, pospite mlevenom paprikom, pa uz dolivanje vode dinstajte gulaš dok meso i povrće ne omekšaju. Pred kraj začinite solju. Kuvani gulaš po želji pospite seckanom feferonom.
3. Glulaš sa kobasicama za nekoliko dana
Potrebno vam je:
1kg svinjetine s kožicom
500g teletine
500g junetine
3 domaće dimljene kobasice
200g suvog mesa
150g slanine
1kg kiselog kupusa
Manja glavica svežeg kupusa
250g šampinjona
6 suvih šljiva
2 crna luka
2 čena belog luka
Sok od paradajza
Začini po želji (so, biber, vegeta, ruzmarin, kim...)
Priprema:
Meso nasecite na kocke, posolite, pobiberite, dodajte začine i ostavite u marinadi sat vremena. Nasecite svež kupus na trake, a naseckani kiseli kupus isperite u hladnoj vodi i ocedite.
Isecite kobasice na kolutove, a suvo meso i slaninu na komadiće. U veliki lonac na ulju dinstajte iseckani crni luk i zgnječeni beli luk. Dodajte svež kupus i isečene šampinjone, pa kad malo sve omekša, dodajte slaninu, dimljeno meso i kobasice. Stavite jedan deo kiselog kupusa, suve šljive i sok od paradajza, ubacite marinirano meso i ostatak kiselog kupusa. Zalijte vodom i pustite neka krčka na laganoj vatri najmanje dva sata. Po potrebi zalivajte vodom ili bujonom.
5. Varivo od sočiva
Potrebno vam je:
230g sočiva
Maslinovo ulje
3 čena belog luka
1 crveni luk
1 šargarepa
1l vode
1 veći krompir
2 lovorova lista
1 kašika soka od paradajza
1 kašičica vinskog sirćeta
Začini (so, biber, mlevena paprika, origano, ruzmarin...)
Priprema:
Sočivo isperite, potopite i ostavite da stoji preko noći. Uspite sočivo u veći lonac i dodajte vode da je prekrije. Zagrejte da provri i kuvajte oko deset minuta pa procedite.
Na maslinovom ulju izdinstajte crni i beli luk i šargareu, pa dodajte lovorov list. Dodajte sočivo, litar vode, na kockice naseckan krompir, prstohvat origana i ruzmarina pa stavite na vatru da provri. Kada provri, smanjite vatru, poklopite i kuvajte deset minuta. Dodajte sok od paradajza, posolite i pobiberite i kuvajte još 40-ak minuta. Ako se jako zgusne, dodajte još vode. Ped kraj dodajte pola kašike maslinovog ulja i sirće.
(Kurir.rs/ Yumama)
