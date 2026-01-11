Slušaj vest

So je nezaobilazan začin u svakoj kuhinji, ali njena upotreba se ne završava samo u pripremi hrane. Malo ko zna da upravo so može biti moćan saveznik u održavanju doma, posebno kada su u pitanju neprijatni mirisi, masnoće i kamenac u cevima.

Zahvaljujući svojim svojstvima odmašćivanja i neutralisanja mirisa, so može da zameni skupa hemijska sredstva, i to potpuno efikasno.

Čišćenje sudopere jedan je od najčešćih kućnih problema. Ostaci hrane, masnoća i deterdženta vremenom se nakupljaju i dovode do zapušenja odvoda, što može otežati pranje sudova, tuširanje ili korišćenje kupatila.

Iako je prvi instinkt da pozovemo majstora, to često znači čekanje i dodatne troškove. Dobra vest je da zapušen odvod ne mora odmah da znači i dolazak vodoinstalatera.

So Foto: Shutterstock

Ako vam voda stoji u sudoperi, prvi korak je korišćenje gumene vakuum-pumpe za sudoperu (ne one za WC). Ako je nemate, postoji jednostavno rešenje koje možete napraviti sami.

Trik sa solju koji deluje preko noći

Ako vam se cevi često zapušavaju, ovaj postupak možete primenjivati povremeno, kao preventivu. Deluje na odvode u kuhinji, kupatilu, tuš-kabinama i kadama.

Potrebno vam je:

* pola šolje praška za pecivo

* pola šolje soli

* alkoholno sirće

* oko tri litra ključale vode

Neposredno pre spavanja sipajte so i prašak za pecivo direktno u odvod. Zatim dodajte sirće i sačekajte da se smesa zapeni (oko minut). Nakon toga isperite odvod sa najmanje tri litra ključale vode.

So pomaže u razgradnji masnoća, dok sirće i vrela voda ispiraju nečistoće iz cevi.

Otpušava i uklanja masnoću Foto: Mykhailo Polenok / Panthermedia / Profimedia

Još jedan jednostavan trik iz kuhinje

Možete probati i kombinaciju vrele vode i tečnosti za pranje sudova. Prema pisanju britanskog Mirrora, ova metoda je veoma efikasna jer vruća voda rastvara ostatke hrane, dok deterdžent razbija masnoće koje se lepe za zidove cevi.

Soda bikarbona, so i limun - kombinacija koja čisti cevi

Internetom kruži i još jedan popularan trik za sprečavanje zapušenja. Pomešajte:

* četvrtinu šolje sode bikarbone

* četvrtinu šolje soli

Smesu sipajte direktno u odvod, a zatim prelijte sa pola šolje limunovog soka. Reakcija će odmah početi, a smesa će zapeniti. Ostavite da deluje najmanje 15 minuta, pa potom isperite odvod ključalom vodom.

Ako vam je dosta neprijatnih mirisa i sporog oticanja vode, možda je rešenje već u vašoj kuhinji. So, soda i malo strpljenja mogu učiniti čuda - i to dok vi mirno spavate.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Kako ukloniti rđu iz sudopere: