Većina devojaka mašta o trenutku kada će obući venčanicu i stati pred oltar sa svojim izabranikom. Pre nego što dođe taj dan, dolazi veridba i simbolično darivanje vereničkog prstena. Ali da li znate odakle potiče ovaj običaj?

Veruje se da je prvi verenički prsten darovan još davne 1477. godine Mariji Burgundskoj. Rimski imperator Maksimilijan Prvi izabrao je dijamantski prsten da bi zaprosio Mariju. Dijamant je izabran zbog svoje snage i lepote, simbolizujući koliko je njihova ljubav snažna i trajna. Takođe, dijamanti su večni, što je dodatni razlog zašto se koriste na vereničkim prstenovima i danas.

Zašto se verenički prsten nosi na domalom prstu?

Običaj nošenja prstena na četvrtom prstu potiče iz drevnog Egipta. Egipćani su verovali u postojanje “ljubavne vene” (vena amoris) koja vodi pravo do srca, pa su verenički prsten ili burma stavljani upravo na taj prst.

Tradicionalno, u zapadnim zemljama se verenički prsten nosi na levoj ruci, jer se smatralo da je bliža srcu, a samim tim i emotivnoj simbolici ljubavi.

Kada par stupi u brak, dolazi vreme za burmu, koja se po pravilu nosi na istom prstu. Postoje različiti načini nošenja:

Burma preko vereničkog prstena: Simbolizuje „zatvaranje“ i prelazak iz veridbe u brak.

Simbolizuje „zatvaranje“ i prelazak iz veridbe u brak. Burma i verenički prsten na različitim rukama: Popularan moderni izbor, pre svega iz praktičnih razloga – prstenje se neće grebati i oštetiti.

Verenički prsten dati na čuvanje: Tokom ceremonije mlada može dati prsten kumi ili deveruši, dok joj mladoženja stavlja burmu. Simbolizuje kraj veridbe i početak bračnog života.

