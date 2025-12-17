Slušaj vest

Šeherezada je torta koja je popularna decenijama s razlogom! Zahvaljujući slojevima izgleda vrlo raskošno i kao da se u nju ulaže mnogo vremena, a ukrasna je na trpezi, a ukus joj je božanstven.

Tako omiljeni slatkiši često imaju i svoje posne varijante, a Šeherezada bez mleka i drugih namirnica životinjskog porekla pravi se i brzo i lako. I ostaje fantastičnog ukusa!

Foto: Shutterstock

Sastojci za krem: 4 + 2 kašike šećera

2 kesice pudinga od karamele ili 80 g 1 puna kašika brašna

200 + 550 ml sojinog ili bademovog mleka

150 g posnog margarina

150 g šećera u prahu Podloga: 4 x 15 komada petit keksa umočenih u bademovo mleko Preliv: 100 g čokolade

3 kašike ulja

3 kašike bademovog ili sojinog mleka Premaz: 165 g posnog šlaga

300 ml gazirane vode

Dekoracija:

posni šlag

keks po želji

Priprema:

1. Najpre skuvajte puding. U šerpu sipajte 4 kašike šećera da se karamelizuje na vatri, a posebno umutite puding i preostale 2 kašike šećera sa 200 ml mleka. Ostatak mleka (500 ml) sipajte preko karamelizovanog šećera i sačekajte da se šećer otopi, pa kad provri umešajte puding i mešajte dok se ne zgusne. Potom sklonite s vatre, stavite preko foliju ili kesu i ostavite da se hladi.

2. Mleko koje je preostalo od pudinga koristite za umakanje keksa.

3. Ređajte po tacni posni keks umočen u biljno mleko, pa premažite tankim slojem čokolade i stavite u frižider da se stegne dok napravite fil.

4.Umutite posni margarin sa šećerom u prahu, pa tome dodajte ohlađen puding i nastavite da mutite.

5. Odvojeno umutite šlag s kiselom vodom dok ne budete zadovoljni gustinom.

6. Izvadite keks iz frižidera, pa stavite preko topljenu čokoladu, namažite karamel filom, a potom i šlagom, zatim ponovo ređajte keks umočen u mleko, fil, pa šlag i tako dok ne potreošite materijal.

7. Na kraju sve namažite tankim slojem fila i ostavite da se stegne, pa ukrasite posnim šlagom i keksom po želji.

VIDEO: Napoleon torta: