Posna verzija Šeherezade je savršena za Sv. Nikolu: Pravi se brzo i lako, a ukus je božanstven!
Šeherezada je torta koja je popularna decenijama s razlogom! Zahvaljujući slojevima izgleda vrlo raskošno i kao da se u nju ulaže mnogo vremena, a ukrasna je na trpezi, a ukus joj je božanstven.
Tako omiljeni slatkiši često imaju i svoje posne varijante, a Šeherezada bez mleka i drugih namirnica životinjskog porekla pravi se i brzo i lako. I ostaje fantastičnog ukusa!
Sastojci za krem:
- 4 + 2 kašike šećera
- 2 kesice pudinga od karamele ili 80 g 1 puna kašika brašna
- 200 + 550 ml sojinog ili bademovog mleka
- 150 g posnog margarina
- 150 g šećera u prahu
Podloga:
- 4 x 15 komada petit keksa umočenih u bademovo mleko
Preliv:
- 100 g čokolade
- 3 kašike ulja
- 3 kašike bademovog ili sojinog mleka
Premaz:
- 165 g posnog šlaga
- 300 ml gazirane vode
Dekoracija:
- posni šlag
- keks po želji
Priprema:
1. Najpre skuvajte puding. U šerpu sipajte 4 kašike šećera da se karamelizuje na vatri, a posebno umutite puding i preostale 2 kašike šećera sa 200 ml mleka. Ostatak mleka (500 ml) sipajte preko karamelizovanog šećera i sačekajte da se šećer otopi, pa kad provri umešajte puding i mešajte dok se ne zgusne. Potom sklonite s vatre, stavite preko foliju ili kesu i ostavite da se hladi.
2. Mleko koje je preostalo od pudinga koristite za umakanje keksa.
3. Ređajte po tacni posni keks umočen u biljno mleko, pa premažite tankim slojem čokolade i stavite u frižider da se stegne dok napravite fil.
4.Umutite posni margarin sa šećerom u prahu, pa tome dodajte ohlađen puding i nastavite da mutite.
5. Odvojeno umutite šlag s kiselom vodom dok ne budete zadovoljni gustinom.
6. Izvadite keks iz frižidera, pa stavite preko topljenu čokoladu, namažite karamel filom, a potom i šlagom, zatim ponovo ređajte keks umočen u mleko, fil, pa šlag i tako dok ne potreošite materijal.
7. Na kraju sve namažite tankim slojem fila i ostavite da se stegne, pa ukrasite posnim šlagom i keksom po želji.
(Kurir.rs/Glossy)
