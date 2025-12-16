Slušaj vest

Alina Kristina Dalmolin, 41-godišnja popularna influenserka i lajf kouč, bila je putnik u Poršeu Makan kada je automobil navodno udario u stub velikom brzinom u ranim jutarnjim satima u ponedeljak.

Alin je zadobila teške povrede glave i izgubila ruku u udaru. Nažalost, preminula je u kolima hitne pomoći na putu do bolnice nakon što je pretrpela višestruke srčane zastoje.

Vozač pobegao, pronađen pijan

Vozač, 57-godišnji muškarac, navodno je izašao iz vozila bez povreda i pobegao sa mesta događaja peške. Policija ga je kasnije pronašla u obližnjem području mangrova, vidljivo pijanog.

Portparol policije je rekao:

„Meštani su izvestili da je vozač, koji je bio počinilac incidenta, izašao iz automobila i uputio se ka obalama reke Kamboriju.

Pronađen je u mangrovama sa jasnim znacima pijanstva: nerazgovetnim govorom, otežanim hodanjem, mirisom alkohola i dezorijentacijom. Nisu primećene povrede.“

Odnos između Aline i vozača je još uvek nepoznat. On je uhapšen i suočava se sa optužbama za ubistvo iz nehata pod dejstvom alkohola.

Poslednje poruke i energija koje se pame

Alin je bila vlasnica velikog sportskog kompleksa u gradu, koji je vodila sa svoja dva brata, kao i lajf kouč sa hiljadama pratilaca na mreži.

U svojoj najnovijoj objavi na društvenim mrežama, osvrnula se na godinu koja je pred njom i napisala želju na „Drvetu želja“:

„2026. počinje sada. Hvala ti 2025. što si mi pokazala da: osetljivost nije slabost, već snaga; brinuti se o sebi je najveći čin ljubavi; prevazilaženje nedaća je postalo rutina; ne moram da se uklapam da bih bila potpuna; neću sebi uskratiti slobodu; ne mogu svi da prate moj tempo.“

