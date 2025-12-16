Slušaj vest

Džigericaje jedna od onih namirnica koje ili obožavate ili izbegavate. Za ljude koji je ne ljube glavni izgovori su da ne vole njen miris i blagu gorčinu, a najviše se plaše da će ispasti tvrda.

Da bi se izbeglo da džigerica bude tvrda i gumasta, najčešće se savetuje da se pre pripreme na neko vreme potopi u mleko. A šta raditi kada nemate mleka ili vam se ni taj ukus ne dopada? Srećom, postoje jednostavni i efikasni trikovi zahvaljujući kojima će džigerica biti ukusna, sočna, nežna i tako primamljiva na tanjiru

Mleko Foto: Shutterstock

Pola posla je dobra priprema džigerice

Gorčina i jači miris nisu znak da je džigerica pokvarena, već najčešće potiču od žučnih kanala i tanke opne koja je obavija. Ako se ne uklone pažljivo, gorak ukus je gotovo neizbežan. Miris je posledica uloge jetre kao "filtera" u organizmu, pa je kod starijih životinja izraženiji. Zato je dobra priprema ključ svega.

Već u prodavnici obratite pažnju: sveža džigerica ima ujednačenu boju, glatku površinu i blag, skoro neutralan miris. Kod kuće je obavezno:

- dobro operite pod hladnom vodom

- uklonite opnu i vidljive žučne kanale

- isecite na komade po želji

Trikovi profesionalnih kuvara

Soda bikarbona: Za 500 g džigerice pospite je jednom do dve kašičice sode bikarbone, ostavite 30 do 60 minuta i potom je dobro isperite. Soda omekšava vlakna i uklanja neprijatan miris, a rezultat je iznenađujuće mekana džigerica.

Kefir ili kiselo mleko: Kiselina blago razgrađuje proteine, a masnoća daje sočnost. Potopite džigericu u kefir ili kiselo mleko na sat-dva i odložite u frižider. Nakon toga nema gorčine, a ukus je bogat.

Kipuća voda, kada nemate vremena: Komade prelijte ključalom vodom i ostavite tako par minuta, pa procedite vodu i osušite džigericu. Ključala voda brzo zatvori površinu, uklanja deo mirisa i čuva sočnost tokom pečenja.

Džigerica Foto: Printskrin/Instagram

Kako da je ne upropastite na kraju

Bilo koji od ovih trikova da primenite, najvažnije pravilo tokom pripreme džigerice je da je ne prepečete. Džigerici su dovoljna 2 do 3 minuta sa svake strane na dobro zagrejanom tiganju.

- Solite džigericu tek na kraju, jer so izvlači sokove

- Luk je njen najbolji saveznik jer upija mirise i daje slatkoću

- Začini koji su idealni za ukusnu džigericu su biber, majčina dušica i svež peršun

Džigericu servirajte samu ili uz sosove, na primer od paradajza, senfa, belog luka... Dodavanjem neutralne pavlake gotovoj džigerici je uvek pun pogodak. Sad imate dovoljno predznanja da se upustite u pripremu savršene džigerice jer takvo jelo nije stvar sreće, već dobre tehnike. Uz pravi trik za potapanje i kratko pečenje, ova hranljiva iznutrica može postati pravo malo gastronomsko čudo!

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Recept za sočne ćufte u paradajz sosu: