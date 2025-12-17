Slušaj vest

Svet dejtinga i ljubavnih potraga u praznično doba može biti istovremeno čaroban i izuzetno stresan. Ako ste i vi proveli 2025. godinu uronjeni u haotični svet modernog dejtovanja, verovatno se osećate prilično iscrpljeno. Ipak, čini se da bi 2026. mogla da donese pozitivne promene, barem ako je suditi prema Tinderovom godišnjem izveštaju "Year in Swipe" 2025, piše Vice.

"Samci traže vezu koja je laka, iskrena i pomalo zabavna", izjavila je Melisa Hobli, glavna direktorka marketinga u Tinderu. "Dosta im je preteranog razmišljanja o svakoj poruci i preterane analize svakog dejta." Upravo iz te želje za autentičnošću proizlazi i jedan od najnovijih trendova - takozvano "hot-take" dejtovanje. Reč je o pristupu koji se bazira na vrednostima i obećava kvalitetnije veze donesene na temelju društvene osvešćenosti.

Šta je zapravo "hot-take" dejtovanje?

Prema Tinderovom izveštaju, ovaj trend podrazumeva privlačnost prema osobama s izraženim mišljenjima, pogotovo kada se radi o zajedničkim vrednostima i političkim stavovima.

"Privlačnost zaista dolazi s mišljenjima", navodi se u izveštaju. "Zalaganje za nešto definitivno je velika stvar za mlade samce, pri čemu 37 odsto njih kaže da su zajedničke vrednosti ključne u dejtovanju."

Štaviše, čak 41 odsto ispitanika izjavilo je da ne bi izlazilo s nekim ko ima suprotne političke stavove. Zanimljivo je da su žene (35 odsto) bile manje otvorene za takve veze od muškaraca (60 odsto). "Ovde se ne radi o podelama, već o autentičnosti", poručuju iz Tindera. "Dejteri se ponosno spajaju na temelju principa, od jednakosti do empatije."

Najčešći "dealbreakeri"

Tinder je takođe identifikovao i neke od glavnih "dealbreakera" - stavki koje mogu da presude vezi. Ako s partnerom ne delite slične stavove o ovim temama, možda je vreme da preispitate vaš odnos.

Ljubaznost, stavovi o porodici...

Prema Tinderu, čak 54 odsto korisnika najviše ceni ljubaznost. Na primer, bezobrazno ponašanje prema uslužnom osoblju smatra se velikim "ickom" (nečim odbojnim). Iako bi se to pre moglo nazvati ogromnom crvenom zastavom nego samo "ickom", ali to je druga tema.

Foto: Shutterstock

Iako bi ovo trebalo da se podrazumeva, a ne da se smatra "vrućim stavom", Tinder je otkrio da 37 odsto korisnika smatra slaganje oko pitanja rasne pravde nečim o čemu se ne pregovara. Ako ne možete da se usuglasite oko temeljnih porodičnih vrednosti, poput želje za decom ili važnosti braka, za 36 odsto ispitanika to je razlog za raskid. Kompatibilni dugoročni ciljevi ključni su za uspeh veze.

Za 32 odsto korisnika, neslaganje oko LGBTQ+ prava je "dealbreaker". Kao i kod prethodnih tačaka, i ovde se više radi o temeljnoj moralnoj vrednosti nego o "vrućem stavu".

Kako to izgleda u praksi?

Iskreno govoreći, "hot-take" dejtovanje možda bi bilo bolje nazvati "dejtovanje bazirano na vrednostima", budući da je većina ovih "vrućih stavova" zapravo stvar zdravog razuma. Ipak, ideja da se čvrsto držite onoga u što verujete - čak i po cenu raskida veze - svakako je pozitivna.

Foto: Shutterstock

Prečesto smo spremni da zažmurimo na jedno oko samo kako bismo osigurali ili održali vezu, a to često ide na štetu našeg morala, vrednosti, pa čak i emocionalne sigurnosti. "Hot-take" dejtovanje podstiče vas da ostanete verni sebi i ne pristajete na manje.

"Dejtovanje bi trebalo da doda iskru, a ne više stresa", zaključila je Hobli. "Tu energiju već možete da vidite u onome što oblikuje 2026. godinu - samci govore tačno šta žele, zalažu se za ono u šta veruju i vode se iskrenošću i otvorenošću."

(Kurir.rs/ Index.hr)

