Modna scena neprestano se menja, ali postoje kreatori čiji rad i posvećenost zaslužuju posebno priznanje. Suzana Perić, renomirana dizajnerka sa međunarodnim iskustvom, upravo je jedan od takvih autora čiji talenat i vizija inspirišu kolege i ljubitelje mode. Njena posvećenost detaljima, eleganciji i inovaciji prepoznata je i van granica naše zemlje, a poslednje priznanje koje je dobila u Beču dodatno potvrđuje njen status jednog od najznačajnijih modnih imena današnjice.

- U pitanju je "Boss Ladys Award Night" nisam došla samo kao dizajnerka i dobitnica nagrade. Došla sam i kao prijateljica. Sandra Savia i ja se poznajemo dugo. Naše prijateljstvo je raslo zajedno sa njenom vizijom da okupi žene koje žele više povezanosti, podrške i poštovanja u poslu i životu - kaže dizajnerka.

Foto: Privatna Arhiva

U pitanju je udruženje koje postoji tri godine i koje je podrška ženama ali i muškarcima koji podržavaju žene. Žele da istaknu žene kao ženstvene.

- Boss Ladys je udruženje koje su osnovale Sandra Savia i Karolina Bakula. To su dve žene različitih energija, ali iste snage. Sandra je vizionarka. Ona povezuje ljude, stvara prostore za susrete i svakom projektu daje lični pečat. Njena toplina, intuicija i preduzetnički duh osećaju se u svemu što Boss Ladys jesu. Karolina donosi strukturu, stabilnost i jasnoću. Ona brine o finansijama, organizaciji i članicama. Kao psiholog, ima snažan osećaj za ljude i razvoj i daje udruženju čvrst temelj. Zajedno su stvorile zajednicu koja ženama daje vidljivost i podršku. Boss Ladys nisu forma. To je pokret koji povezuje žene iz biznisa, kulture i društva. Prostor u kojem se saradnja živi, a ne samo spominje - rekla je Suzana.

Istakla je modna kreatorka i šta je čar ove nagrade.

- Istakli smo da muške odelo, osim što ga muškarci nose, mogu ga nositi i žene i da ujedno bude ženstvena i da bude i majka i prijateljica. Nagrada koju zbog svog rada na ovaj način dobiješ u dijaspori i svog brenda, mnogo je značajno. Vizija koja nastaje u Srbiji se širi i na globalnom nivou. Excellence Design Award koji sam te večeri primila za mene ima posebnu težinu upravo zbog toga. Ta nagrada nije samo priznanje mom radu u modi. Ona je priznanje mom putu kao žene, majke i nekoga ko godinama opstaje na tržištu. Ona je i znak poštovanja prema trudu, doslednosti i inspiraciji koju sam kroz modu delila sa drugim ženama. Svaka nagrada je podsticaj za dalje i kada ti cela sala aplaudira, oči su ti pune suza. Pokazali smo u Austriji da smo mala zemlja, ali jako kreativna - rekla je Suzana Perić.

Kako je rekla, zbog svog kvalitetnog rada zato i opstaje 30 godina.

- Idem stepnicu po stepenicu, gradim kvalitet. Ljudi više ne daju nagrade onako, već iz srca, kada osećaju da je nešto od duše. Kroz brend ne vidite samo viziju, već i emociju koji on nosi. Ne gledate samo haljinu već ceo dojam - rekla je Suzana za portal Ona.

Sprema se za naredne projekte.

- Pripremamo se za parisku Nedelju mode kao i za Milano. Takođe, spremamo se i za veliku reviju koja nije bila u Srbiji već šest godina. Radujem se, jer se vidi rad u Srbiji, više nismo zanemarljivi, naš rad je prepoznat na globalnom nivou. Nismo više mala modna zemlja - istakla je Suzana.

(Kurir.rs/Ona)