Kada je Atanasia Arkalis ponovo pogledala stari video sa svog prvog putovanja po Evropi 2014. godine, nije ni slutila da će prolazna figura u pozadini jednog dana postati ljubav njenog života. Taj neznanac, nesvesno uhvaćen kamerom, kasnije će postati njen suprug Andreas 11 godina kasnije.

Atanasia Arkalis Foto: siaarkalis/tiktok

„Kada sam taj video gledala sa tadašnjim dečkom, nisam znala da gledam čoveka koji će jednog dana postati moj muž“, rekla je Arkalis za PEOPLE. Godinama kasnije, zamolila je Andreasa da ga pogleda sa njom, želeći da podeli putovanje koje je za nju mnogo značilo, kao prvo putovanje u Evropu i prilika da se poveže sa grčkim nasleđem.

Atanasia Arkalis Foto: siaarkalis/tiktok

Slučajni susret uhvaćen na snimku

Arkalis je već znala da su možda delili isti let za Australiju – slučajnost koju su spomenuli dok su se dopisivali ali kako je video bližio kraju, primetila je da je snimala i u aerodromu… i tamo je bio on, čekajući ukrcavanje.

TikTok na kojem je podelila otkriće brzo je postao viralan. Njen naslov zvučao je kao moderna bajka:

„31. avgusta 2014. snimila sam ovaj video napuštajući moje tromesečno putovanje po Evropi, ne znajući da ću se 11 godina kasnije, na isti datum, udati za Grka koji se nalazi u pozadini mog videa.“

Sećajući se putovanja, Arkalis kaže: „Bila sam samo mlada devojka, odlučna da vidi svet, bez pravih ciljeva ili ambicija osim želje da putujem.“ Putovanje je finansirala radeći tri posla u maloprodaji i ugostiteljstvu, planirano kao dvomesečno, ali spontano produženo na tri meseca. „Da nisam produžila putovanje, možda nikada ne bismo bili u istom avionu“, dodaje.

Sudbina uzima svoje vreme

Prošlo je nekoliko godina pre nego što su se zvanično upoznali. Ne na romantičnom ostrvu ili prometnom aerodromu, već kroz zajedničke prijatelje i slučajne prilike. Arkalis je upoznala nekoga sa putovanja iz 2014. u dedovom rodnom mestu; taj prijatelj kasnije je upoznao Andreasa na gradilištu, gde su se povezali preko zajedničkih grčkih korena i muzike. Andreasov prijatelj je uporno insistirao da se upoznaju samo kao prijatelji, ne romantično i na kraju su se troje povezali u opuštenom društvu.

U tom trenutku Arkalis je bila u trogodišnjoj vezi i nije tražila romansu. Ali kada je ta veza završila, seća se odmah privlačnosti prema Andreasu:

Detalji sa snimka Foto: siaarkalis/tiktok

Osećala je da je on pravi za nju

Njihova veza se brzo produbila, i pet godina nakon njenog putovanja u Evropu, shvatili su da je taj trenutak na aerodromu bio zapravo početak njihove priče.

Kada je Andreas video sebe u starom videu, njegova reakcija bila je jednako nadrealna kao i samo otkriće. „Iskreno, bio je izbezumljen i dobio je jezu po koži“, seća se Arkalis.

Čak je napustio njen stan nedugo potom jer je iskustvo delovalo tako nerealno. Sledećeg dana pozvao je majku i prijatelje u Grčkoj svi su bili jednako zatečeni slučajnošću.

Bajka na TikToku

Viralni video Arkalis je odjeknuo širom sveta. Gledaoci su delili svoja nadanja, sumnje i uzbuđenje zbog ovako neverovatne priče. Mnogi su komentarisali da žele „sudbinu kao njenu“, dok su drugi preispitivali verodostojnost slučajnosti.

„Iskreno verujem da je sudbina napisana za svakoga, i ovo mi je to potvrdilo“, kaže Arkalis. „Nisam ni znala šta znači teorija nevidljive niti dok nisam čula taj izraz na TikToku, i pomislila sam pa, ovo se upravo nama dogodilo.“

Za Arkalis, metafora „nevidljive niti“ savršeno je opisala njihovo putovanje: dvoje ljudi koji žive u različitim zemljama decenijama, slučajno prolaze jedan pored drugog, a potom se na kraju spajaju u pravom trenutku. Andreasova reakcija kada je video sebe u videu samo je pojačala osećaj da je u pitanju nešto veće od njih samih.

„Verujem da donosimo odluke koje mogu dovesti do toga da se stvari dese. Zaista je sudbina, i mislim da su naši životi već zapisani“, kaže ona.

Od slučajnog pogleda u videu iz 2014. do hodanja do oltara 11 godina kasnije, njihova priča je dokaz serendipnosti, pravog trenutka i magije sudbine.