Mama je po izgledu devojčice shvatila da sa njom nešto nije u redu, a par sati kasnije otkriveno je da ima krvarenje u mozgu. Priču je podelila kao bi apelovala na roditelje da uvek slušaju intuiciju.

Kada majka oseti da nešto nije u redu sa detetom, to više nije intuicija nego alarm koji razbija tišinu. Tako je bilo i sa Stejsi iz Severne Karoline. Jednog običnog jutra, dok je snimala ćerku dok se privija uz oca, nije ni slutila da će joj se život samo dva sata kasnije prelomiti u najstrašnijem mogućem smeru.

Stejsi se vratila sa posla dok se porodica spremala da izađe. U trenutku kada je pogledala dvogodišnju ćerku, telo joj se steglo. Oči su detetu bile vlažne, pogled težak, energija naglo isisana. To nije bilo ono obično umorno dete. Ovo je delovalo kao da je neko iznutra ugasio svetlo. Stejsi je osetila onaj pritisak u grudima koji majke ne umeju da objasne, ali ga nepogrešivo prepoznaju. Nije mogla da ga potisne. Odmah su otišli u bolnicu.

Prvi napad i trenutak koji menja sve

Osoblje je prvo posumnjalo da je dete možda nešto progutalo, ali jedini simptom koji je mala uspela da izusti bila je bol u glavi. To je lekaru bilo dovoljno da uradi hitan skener glave. Pre nego što su rezultati stigli, devojčica je dobila napad pred očima svojih roditelja. Dok su lekari i sestre ulazili u sobu, Stejsi nije mogla da pogleda. Njen suprug, koji je ranije viđao napade u porodici, ponavljao je samo jedno. Ona ima napad.

Bolnica je brzo shvatila da dete ne može da ostane tu i odlučeno je da se hitno prebaci u drugu bolnicu. Baš kada su stigli Stejsini roditelji, stigla je i najgora moguća vest. Njihova ćerka imala je ozbiljno krvarenje u mozgu. Nisu imali opremu da je prevezu bezbedno, morala je helikopterom.

Stejsi je rekla da je u tom trenutku osećala kako joj se svet urušava u grudima. U kolima na putu do druge bolnice mogla je samo da se moli za čudo. A onda novi udar, zbog neobjašnjivog krvarenja pokrenut je protokol za sumnju na nehotimičnu povredu deteta. Policija je ušla u sobu, ton lekara se promenio. Od roditelja koji traže odgovor postali su ljudi pod istragom.

Lekari su se pripremali da dete uvedu u veštačku komu. Sve je bilo spremno. A onda, iz hodnika, Stejsi je čula plač. Njena ćerka se probudila. Komu više nije bilo potrebno uvoditi.

Konačna dijagnoza i nova nada

Sutradan je stigla istina. Snimci su otkrili kavernom, mali, zapetljan krvni sud koji se napunio krvlju i pukao. Nije bilo povrede, nije bilo udarca, nije bilo nikakvog spoljnog uzroka. Lekari su danima vagali između operacije i praćenja stanja. Pošto se promena nalazi tik uz centar za vid, zaključili su da je bezbednije pratiti stanje i sprečavati napade lekovima nego rizikovati operaciju.

Porodica je potražila i drugo mišljenje, a neurohirurg im je rekao da mnogi ljudi žive čitav život sa kavernomom i da nikada nemaju simptome. Njihova ćerka ima samo jednu, neki pacijenti ih imaju desetine. Tri godine kasnije, dete nema nove napade, ide na redovne kontrole i uskoro možda prestaje sa terapijom. Živi normalno, stabilno, bez ograničenja. Stejsi je svoju priču podelila na TikToku, nadajući se da će pomoći drugim roditeljima da veruju onom tihom signalu iz stomaka.

Ponekad vam telo kaže ono što lekar tek treba da otkrije. Stejsi poručuje da je intuicija ponekad jedina sirena koja vas može spasiti.

