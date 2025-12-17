Slušaj vest

U vreme decembarskih večeri, kada dani postaju kraći, a hladnoća sve oštrija, mnogi domovi u Srbiji neguju jedan poseban običaj – setvu božićne pšenice.

To nije samo tradicija, već mali ritual pripreme za Božić koji unosi mir i tišinu u dom, povezuje generacije i daje nadu u dobru godinu koja dolazi. Sam čin potapanja zrna žita i praćenje kako polako niču listovi, nosi sa sobom osećaj unutrašnje svetlosti i obnove.

whatsapp-image-20230106-at-9.34.51-am-3.jpg
Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Prema narodnom verovanju, pšenica se sadi 17. decembra, na dan Svete Varvare. Taj datum omogućava da pšenica do Božića izraste bujna, gusta i zelena, a njena svežina simbolizuje život, zdravlje, blagostanje i napredak. Druga varijanta je da se to uradi na Svetog Nikolu, 19. decembra.

Zašto se pšenica sadi baš na Svetu Varvaru

U tradiciji, Sveta Varvara se povezuje sa zaštitom doma, plodnošću i novim početkom. Verovalo se da pšenica posađena na ovaj dan donosi sreću, mir i zdravlje svima u kući. Mnoge porodice i dalje 17. decembar doživljavaju kao trenutak okupljanja oko činije sa pšenicom. Dok listovi niču i ozelenjavaju, raste i nada u uspešnu i srećnu godinu.

Božićna pšenica u metalnoj saksiji na stolu
Božićna pšenica Foto: Profimedia

Kako pravilno posaditi božićnu pšenicu?

Priprema je jednostavna:

  • Pripremite plitku činiju ili tanjir.
  • Stavite sloj vate ili tanki sloj zemlje na dno.
  • Ravnomerno rasporedite zrna pšenice.
  • Zalijte umereno, jer previše vode može da uguši zrno.
  • Ostavite na toplom mestu sa malo svetlosti.

Već nakon nekoliko dana pojavljuju se prve klice, a do Božića će pšenica porasti toliko da bude divan ukras stola i simbol nade. Pročitajte i kako da vam kuća miriše na praznike bez hemije i velikog troška.

(Kurir.rs/Lapa&Srećna)

