U vreme decembarskih večeri, kada dani postaju kraći, a hladnoća sve oštrija, mnogi domovi u Srbiji neguju jedan poseban običaj – setvu božićne pšenice.

To nije samo tradicija, već mali ritual pripreme za Božić koji unosi mir i tišinu u dom, povezuje generacije i daje nadu u dobru godinu koja dolazi. Sam čin potapanja zrna žita i praćenje kako polako niču listovi, nosi sa sobom osećaj unutrašnje svetlosti i obnove.

Prema narodnom verovanju, pšenica se sadi 17. decembra, na dan Svete Varvare. Taj datum omogućava da pšenica do Božića izraste bujna, gusta i zelena, a njena svežina simbolizuje život, zdravlje, blagostanje i napredak. Druga varijanta je da se to uradi na Svetog Nikolu, 19. decembra.

Zašto se pšenica sadi baš na Svetu Varvaru

U tradiciji, Sveta Varvara se povezuje sa zaštitom doma, plodnošću i novim početkom. Verovalo se da pšenica posađena na ovaj dan donosi sreću, mir i zdravlje svima u kući. Mnoge porodice i dalje 17. decembar doživljavaju kao trenutak okupljanja oko činije sa pšenicom. Dok listovi niču i ozelenjavaju, raste i nada u uspešnu i srećnu godinu.

Kako pravilno posaditi božićnu pšenicu?

Priprema je jednostavna:

Pripremite plitku činiju ili tanjir.

Stavite sloj vate ili tanki sloj zemlje na dno.

Ravnomerno rasporedite zrna pšenice.

Zalijte umereno, jer previše vode može da uguši zrno.

Ostavite na toplom mestu sa malo svetlosti.

Već nakon nekoliko dana pojavljuju se prve klice, a do Božića će pšenica porasti toliko da bude divan ukras stola i simbol nade.

