Svaki put kad u radnji kupite voće, verovatno skinete onu malu nalepnicu bez razmišljanja.

One sadrže takozvane PLU kodove (Price Look-Up), tj. brojeve koji pomažu u brzom identifikovanju proizvoda na kasi i u prodavnici. Ovaj standard postoji od 1990-ih i koristi ga većina supermarketaširom sveta, piše sajt "Nutri".

PLU sistem vodi "International Federation for Produce Standards (IFPS)", međunarodna organizacija koja upravlja ovim kodovima kako bi bili uniformni globalno.

Kako se čitaju PLU kodovi?

Broj na nalepnici može otkriti više nego što mislite: ne samo o vrsti voća, već i o načinu na koji je uzgojeno.

4-cifreni kodovi označavaju da je proizvod konvencionalno uzgajan tj. tradicionalnim metodama, koje često uključuju upotrebu sintetičkih đubriva ili pesticida.

5-cifreni kodovi koji počinju brojem 9 znače da je voće organskog porekla uzgojeno bez sintetičkih pesticida i veštačkih đubriva.

Kodovi koji počinju brojem 8 prvobitno su bili namenjeni genetski modifikovanim proizvodima (GMO), ali se retko koriste u praksi.

Nalepnice na voću Foto: Privatna arhiva

Zašto trgovcima trebaju PLU kodovi?

Ovakva nalepnica je praktičan način da se proizvodi brzo i precizno prepoznaju na kasi, bez potrebe da kasiri pamte stotine različitih cena ili ručno unose podatke. Ona takođe pomaže u praćenju zaliha i preciznijem vođenju inventara u prodavnici, dodaje se na "Nutri.com".

Da li su nalepnice na voću jestive?

Iako su izrađene od bezbednih, prehrambenih materijala koji ne predstavljaju opasnost ukoliko ih slučajno pojedete, nalepnice nisu namenjene za jelo. One nemaju nikakvu nutritivnu vrednost i najbolje ih je ukloniti pre jela, a voće oprati.

Uticaj na životnu sredinu

Većina tradicionalnih nalepnica nije biorazgradiva i može da ometa kompostiranje jer se ne raspada prirodno. Zbog toga se savetuje da ih skinete i bacite u običan otpad, a ne u kompost.

(Kurir.rs/Informer)

