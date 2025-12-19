Slušaj vest

Ako vam se u poslednje vreme čini da emocije stoje u mestu, a ljubavni život nema onu iskru koja vam je nekad grejala srce, dobra vest je na pomolu. Zvezde polako, ali sigurno, pomeraju figure na nebu i donose snažan emotivni zaokret. Period sumnji, čekanja i tišine ostaje iza vas.

Pred nama su dani u kojima se energija ljubavi menja, susreti dobijaju dublje značenje, reči nose više emocija, a odnosi se ili produbljuju ili započinju na potpuno neočekivan način.

Za tri znaka Zodijaka, ovo je najlepši ljubavni period godine, vreme u kojem se strast i bliskost prirodno prepliću.

Ko su miljenici zvezda u ljubavi?
Snažan spoj Venere i Marsa pojačava emocije, hrabrost i želju za povezivanjem. Ova energija donosi romantične preokrete, iskrene razgovore i strast koja se ne može ignorisati. Evo kome predstoje dani za pamćenje.

Bik – ljubav koja se oseća svim čulima

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia


Bikovi ulaze u fazu u kojoj zrače smirenošću, ali i snažnom privlačnošću. Ljubav za vas postaje opipljiva, kroz dodire, poglede i sitne gestove koje govore više od reči. Ako ste slobodni, neko iznenada može probuditi emocije koje ste smatrali zaboravljenima.

Zauzeti Bikovi ponovo otkrivaju zašto su se zaljubili, a odnos dobija toplinu i strast kakvu dugo niste osetili.

Škorpija – emocije bez maski i zadrške

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia


Za Škorpije počinje period u kojem nema mesta površnosti. Vaša energija je snažna, magnetska i privlači ljude koji traže isto što i vi, iskrenu, duboku povezanost. Zidovi koje ste gradili polako se ruše, ali ovaj put bez straha. Otvorenost i autentičnost dovode do odnosa koji menja pravila igre, bilo da je reč o novoj ljubavi ili produbljivanju postojeće veze.

Ribe – romantika izlazi iz snova u stvarnost

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia


Ribe ulaze u fazu u kojoj se maštanja pretvaraju u stvarne trenutke bliskosti. Neko ko vam je dugo bio u mislima sada može pokazati emocije ili napraviti prvi korak. Vaša nežnost i razumevanje dolaze do izražaja, a intuicija vas vodi pravo tamo gde treba. Ovo je vreme kada ljubav ne boli, već leči i daje osećaj potpune povezanosti.

Za ova tri znaka, naredni dani donose više od obične romantike, donose osećaj da je srce konačno na pravom mestu.

(Kurir.rs/24sedam.rs)

