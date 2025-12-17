da li ste znali

Kiseli kupus je nezaobilazni deo srpske kuhinje i omiljena zimnica, prisutna u jelima poput sarme, podvarka, uz pasulj i brojne druge specijalitete. Ako želite da ga čuvate duže nego što je uobičajeno, zamrzavanje je idealno rešenje.

Da li se kiseli kupus uopšte može zamrznuti?

Prema iskustvima domaćica, kiseli kupus se može zamrznuti, ali je važno poštovati određene korake kako bi sačuvao ukus i teksturu.

Dobra vest je da kao i mnoge druge namirnice, kiseli kupus može da se produži trajanje uz pravilno zamrzavanje, a pritom ostaje pogodan za kuvanje i spremanje omiljenih zimskih jela.

Dva načina zamrzavanja kiselog kupusa Zamrzavanje cele sarme – sarmice umotane u listove kiselog kupusa možete direktno staviti u zamrzivač.

– sarmice umotane u listove kiselog kupusa možete direktno staviti u zamrzivač. Zamrzavanje iseckanog kiselog kupusa – kupus iseckajte i čuvajte ga samostalno. Korak po korak: zamrzavanje iseckanog kiselog kupusa 1. Priprema materijala

Za početak obezbedite kese za zamrzivač, najbolje one od 5 litara, odgovarajući nož za sečenje i kašiku za pakovanje kupusa.

2. Sečenje i pakovanje kupusa

Listove kiselog kupusa iseckajte na sitnije komade radi lakšeg pakovanja. Kašikom pažljivo punite kese, ali ne prepunjavajte do vrha – ostavite 2 do 5 cm praznog prostora kako bi se kupus širio prilikom zamrzavanja. Izbacite oštećene ili vrlo male listove.

3. Zamrzavanje

Kese čvrsto zatvorite i prethodno istisnite što više vazduha. Stavite ih u zamrzivač i sačekajte da se kupus potpuno zamrzne. Na ovaj način, kiseli kupus će sačuvati ukus i kvalitet za mesece koji dolaze.

Saveti za korišćenje zamrznutog kiselog kupusa Pre kuvanja, kupus odmrznite u frižideru ili na sobnoj temperaturi.

Zamrznuti kupus idealan je za sarmu, podvarku, čorbe i variva.

Nikada ne zamrzavajte kupus koji je već počeo da se kvari – samo svež i kvalitetan kupus daje najbolji rezultat.

