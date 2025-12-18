Riba na manastirski način idealna je za Svetog Nikolu: Sem što je zdrava može poslužiti i kao ručak za vreme posta
Vreme je posta, pa je riba na manastirski način savršen izbor za trpezu u ovim danima, pogotovo ove godine kada je Sveti Nikola posna slava, pa je ovaj recept idealno rešenje za slavsku trpezu.
Osim što je izuzetno ukusna i aromatična, priprema se od jednostavnih i zdravih sastojaka, pa predstavlja lagan, a hranljiv obrok koji će prijati celoj porodici. Ovo jelo se često sprema u manastirima upravo zbog svoje jednostavnosti, ali i bogatstva ukusa koje se dobija bez upotrebe mrsnih namirnica.
Priprema ne zahteva mnogo vremena, a rezultat je jelo koje će zadovoljiti i one koji poste i one koji jednostavno vole dobru domaću kuhinju. Pratite recept, unesite duh tradicije u svoj dom i uživajte u zdravom i ukusnom obroku sa najmilijima.
Sastojci:
- 3 parčeta oslića
- 1 glavica belog luka
- suncokretovo ulje
- svež peršun
- suvi začini
- origano, bosiljak, mirođija
- maslinovo ulje
Priprema:
Suvi začini se izmešaju pa se riba isečena na parčiće dobro prelije njima i ostavi da odstoji dva sata u frižideru. Zatim se stavlja u pleh na papir za pečenje i preliva uljem (po kašicica na svako parče). Tepsiju prekriti aluminijumskom folijom i peći oko pola sata na 200 stepeni, zatim foliju skinuti i peći još oko 15 minuta.
U činiju staviti dosta iseckanog belog luka i peršuna, maslinovog ulja i soli, pa sve to preliti preko vrele ribe. Vratiti foliju na ribu i ostaviti da odstoji dok se riba ne umlači da upije ukuse.
