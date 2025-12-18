Riba na manastirski način idealan je recept za Svetog Nikolu

Vreme je posta, pa je riba na manastirski način savršen izbor za trpezu u ovim danima, pogotovo ove godine kada je Sveti Nikola posna slava, pa je ovaj recept idealno rešenje za slavsku trpezu.

Osim što je izuzetno ukusna i aromatična, priprema se od jednostavnih i zdravih sastojaka, pa predstavlja lagan, a hranljiv obrok koji će prijati celoj porodici. Ovo jelo se često sprema u manastirima upravo zbog svoje jednostavnosti, ali i bogatstva ukusa koje se dobija bez upotrebe mrsnih namirnica.

Riba na manastirski način idealan je recept za Svetog Nikolu

Priprema ne zahteva mnogo vremena, a rezultat je jelo koje će zadovoljiti i one koji poste i one koji jednostavno vole dobru domaću kuhinju. Pratite recept, unesite duh tradicije u svoj dom i uživajte u zdravom i ukusnom obroku sa najmilijima.

Sastojci:

3 pa­r­če­ta oslića

1 gla­vi­ca be­log luka

su­n­co­kre­to­vo ulje

svež peršun

su­vi za­či­ni

ori­ga­no, bo­si­ljak, mirođija

ma­sli­no­vo ulje

Riba na manastirski način idealan je recept za Svetog Nikolu Foto: Shutterstock

Priprema:

Su­vi za­či­ni se iz­me­ša­ju pa se ri­ba ise­če­na na pa­r­či­će do­bro pre­li­je nji­ma i osta­vi da od­sto­ji dva sa­ta u fri­ži­de­ru. Za­tim se sta­vlja u pleh na pa­pir za pe­če­nje i pre­li­va uljem (po ka­ši­ci­ca na sva­ko pa­r­če). Te­p­si­ju pre­kri­ti alu­mi­ni­ju­m­skom fo­li­jom i pe­ći oko po­la sa­ta na 200 ste­pe­ni, za­tim fo­li­ju ski­nu­ti i pe­ći još oko 15 mi­nu­ta.

U či­ni­ju sta­vi­ti dos­ta ise­c­ka­nog be­log lu­ka i pe­r­šu­na, ma­sli­no­vog ulja i so­li, pa sve to pre­li­ti pre­ko vre­le ri­be. Vra­ti­ti fo­li­ju na ri­bu i osta­vi­ti da od­sto­ji dok se ri­ba ne umla­či da upi­je uku­se.

