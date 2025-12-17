Slušaj vest

Ako ste se ikada zimi ili u jesen suočili sa neželjenim gostima u kući ili dvorištu, znate koliko borba sa miševima može biti iscrpljujuća. Zamke, hemijska sredstva i razni narodni saveti često ne daju rezultate, a mnogi ne žele da koriste otrove zbog dece, kućnih ljubimaca ili bašte, a da im dom bude čist i slobodan od napasti.

Upravo zato pažnju javnosti privukao je jednostavan trik koji je podelila jedna baštovanka, a koji se oslanja na svakodnevne predmete iz domaćinstva i potpuno je bezopasan.

Glodari Foto: AP 9 12 2016

Prirodno rešenje koje ne uključuje otrove

Žena po imenu Mišel Furtau podelila je na društvenim mrežama kako je uspela da otera miševe iz svog doma i bašte koristeći samo kesice čaja i vodu. Njeno iskustvo brzo je postalo viralno jer ne zahteva nikakva agresivna sredstva niti posebnu opremu.

Osnovna ideja ovog trika zasniva se na mirisu koji glodari ne podnose.

Kako funkcioniše trik sa kesicama čaja

Mišel je objasnila da koristi kesice čaja od nane. Nekoliko kesica ubaci u šerpu sa ključalom vodom i ostavi ih da odstoje dok se voda blago ne ohladi.

Nakon toga, kesice stavlja u obične plastične čaše ili male posude i raspoređuje ih po mestima gde se miševi najčešće pojavljuju - u ormarima, na policama, u ostavama, ali i u dvorištu ili bašti.

Šta raditi sa preostalom tečnošću

Preostalu tečnost od čaja Mišel ne baca. Naprotiv, savetuje da se ona prospe po mestima oko kuće i u dvorištu gde postoji sumnja da se miševi zadržavaju ili prolaze.

Miris nanedeluje kao prirodni repelent i stvara okruženje koje glodari instinktivno izbegavaju.

Kesice čaja od nane mogu pomoći u borbi protiv glodara Foto: Profimedija

Zašto ovaj trik deluje

Prema njenim rečima, miševi ne podnose miris peperminta. Kada se on zadrži u prostoru, oni ga doživljavaju kao signal opasnosti i povlače se.

„To ih drži podalje i izvan vašeg doma i zaista funkcioniše. U baštu sam stavila dve kesice čaja i više ne viđam miševe koji su ranije bili tu“, navela je ona u odgovoru na komentare.

Zašto je ovaj savet mnogima privlačan

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da je trik:

- potpuno neškodljiv

- bezbedan za decu i kućne ljubimce

- jeftin i lako primenljiv

- ne narušava ekosistem u dvorištu

Iako ne postoji univerzalno rešenje koje deluje u svim situacijama, mnogi su u komentarima potvrdili da su primetili poboljšanje nakon primene ovog saveta.

Mali trik, velika razlika

U sezoni kada miševi traže toplotu i hranu, ovakvi prirodni trikovi mogu biti dobra prva linija odbrane. Ako ne želite da posežete za agresivnim sredstvima, ovaj jednostavan metod sa kesicama čaja može biti vredan pokušaja.

Ponekad upravo najjednostavnija rešenja, skrivena u svakodnevnim navikama, daju najbolje rezultate.

