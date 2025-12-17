Slušaj vest

Trpeza za Svetog Nikolu ne mora biti bogata mesom i mlečnim proizvodima da bi bila svečana, jer posni meni može biti jednako raskošan, pun boja, mirisa i ukusa.

Od hrskavog hleba i aromatičnog pasulja, preko sočne ribe i kremaste salate do posnog deserta koji osvežava - svaki zalogaj odaje poštovanje tradiciji i stvara osećaj zajedništva.

206999_shutterstock-1561045973_ls.jpg
Foto: Shutterstock

Ovaj svečani posni jelovnik za Nikoljdan spaja jednostavnost pripreme sa bogatstvom ukusa i pravi je izbor za sve koji žele da obeleže ovaj dan u duhu topline, gostoprimstva i domaće kuhinje.

1. Prekada (domaći posni hleb)

Sastojci:

  • 1 kg brašna
  • 125 g otopljenog posnog margarina
  • 40 g kvasca
  • 500 ml mlake vode
  • 2,5 kašičice soli
  • 1 kašičica šećera

Za premaz i ukrase: 2 kašike brašna, 2 dl vode

Okrugli slavski kolač ukrašen tradicionalnim simbolima i krstom
Okrugli slavski kolač ukrašen tradicionalnim simbolima i krstom Foto: Milovan Radmanovac / Alamy / Profimedia

Priprema:

1. Kvasac pomešajte sa šećerom u mlakoj vodi i ostavite da nadođe.

2. U brašno dodajte so, pa umešajte rastopljeni margarin i aktivirani kvasac. Zamesite glatko testo i ostavite da naraste oko 30 minuta.

3. Odvojite deo testa za ukrase - kuglice, pletenice, simbolične figure.

4. Oblikujte hleb, premažite ga smesom od brašna i vode za sjaj, dodajte ukrase.

5. Pecite hleb u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 40 minuta dok ne dobije zlatnu boju.

2. Pasulj prebranac

prebranac u posudi za pečenje serviran sa pogačom
prebranac u posudi za pečenje serviran sa pogačom Foto: Shutterstock

Sastojci:

  • 1 kg belog pasulja
  • 2 velike glavice crnog luka
  • 2 kašike crvene mlevene paprike
  • 1 kašika suvog začina
  • 5 g soli
  • 200 ml suncokretovog ulja

Priprema:

1. Pasulj skuvajte do pola, procedite i vratite u vodu da se potpuno skuva.

2. Luk iseckajte na tanke kriške i propržite na ulju, dodajte so, suvi začin i crvenu papriku.

3. U posudu za pečenje ređajte slojeve: trećina luka, sloj pasulja, trećina luka, sloj pasulja.

4. Pecite u rerni na 220 stepeni dok ne dobije zlatnu, blago karamelizovanu boju.

3. Salata od testenine i povrća

shutterstock-311545625.jpg
Foto: Shutterstock

Sastojci:

  • 200 g testenine
  • 1 konzerva tunjevine u komadima
  • 150 g kukuruza šećerca
  • 150 g pečuraka
  • 100-150 g posnog majoneza
  • 1 kašičica soli

Priprema:

1. Testeninu skuvajte u slanoj vodi, ocedite i ohladite.

2. Pečurke sitno iseckajte i kratko propržite, pa ostavite da se prohlade.

3. U velikoj činiji pomešajte testeninu, tunjevinu, kukuruz i pečurke.

5. Dodajte posni majonez i so, dobro sjedinite i ostavite u frižideru 10-15 minuta pre serviranja.

4. Pržena riba (pastrmka)

profimedia0156572339.jpg
Foto: Profimedia

Sastojci:

  • Nekoliko manjih pastrmki
  • Kukuruzno i belo brašno
  • Ulje za prženje
  • Limun i začini po ukusu

Priprema:

1. Ribu očistite i posolite.

2. Uvaljate je u mešavinu kukuruznog i belog brašna sa začinima.

3. Pržite u vrelom ulju sa obe strane dok ne postane hrskava i zlatna.

4. Poslužite što pre sa svežim limunom.

5. Podvarak sa ribom

podvarak.jpg
Foto: Instagram Printscreen

Sastojci:

  • Kiseli kupus
  • Ulje
  • Riba po izboru
  • 1/2 kašike suvog začina
  • 1 kašika crvene paprike
  • 1/2 kašike peršunovog lista
  • Nekoliko listova lovora

Priprema:

1. U tiganju zagrejte ulje i propržite ribu sa svih strana.

2. U dublju šerpu stavite ulje, dodajte kupus i začine, pržite 20 minuta.

3. Dodajte ribu u kupus, slojevito ređajte po želji i pecite u rerni na 200 stepeni dok se ukusi ne povežu.

6. Posna torta „Moskva šnit“

Posna torta Moskva šnit
Posna torta Moskva šnit Foto: printscreen/youtube/ Sanja Mandic Sanjine djakonije

Sastojci:

Kora:

  • 2 šoljice šećera
  • 2 šoljice kisele vode
  • 1 šoljica ulja
  • 1 kašika meda
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 2 kašike kakao praha
  • 5 kašika mlevenih oraha
  • 250 g brašna

Fil:

  • 1,3 l soka od ananasa
  • 250 g posnog pudinga od vanile
  • 10 kašika šećera
  • 2 dl soka od ananasa iz konzerve
  • 250 g posnog margarina
  • 150 g prah šećera
  • 500 ml posne slatke pavlake
  • 300 g višanja

Priprema:

SLAVAKOLACIsad1......jpg
A mogu i slavski kolači na trpezu Foto: Kurir/T.S.

1. Sve sastojke za koru sjedinite i pecite dve kore na 200 stepeni oko 20 minuta.

2. Za fil skuvajte puding u ananas soku, ohladite, pa sjedinite sa margarinom i šećerom.

3. Umutie posnu slatku pavlaku.

4. Prvu koru premažite filom, poređajte ananas i nanesite pavlaku. Pokrijte drugom korom, premažite filom i pavlakom, ukrasite višnjama.

5. Služite je dobro rashlađenu.

(Kurir.rs/Esspreso)

