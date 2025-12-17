Savršeni posni jelovnik za Svetog Nikolu: 6 predloga za svečanu trpezu koja je puna ukusa i boja
Trpeza za Svetog Nikolu ne mora biti bogata mesom i mlečnim proizvodima da bi bila svečana, jer posni meni može biti jednako raskošan, pun boja, mirisa i ukusa.
Od hrskavog hleba i aromatičnog pasulja, preko sočne ribe i kremaste salate do posnog deserta koji osvežava - svaki zalogaj odaje poštovanje tradiciji i stvara osećaj zajedništva.
Ovaj svečani posni jelovnik za Nikoljdan spaja jednostavnost pripreme sa bogatstvom ukusa i pravi je izbor za sve koji žele da obeleže ovaj dan u duhu topline, gostoprimstva i domaće kuhinje.
1. Prekada (domaći posni hleb)
Sastojci:
- 1 kg brašna
- 125 g otopljenog posnog margarina
- 40 g kvasca
- 500 ml mlake vode
- 2,5 kašičice soli
- 1 kašičica šećera
Za premaz i ukrase: 2 kašike brašna, 2 dl vode
Priprema:
1. Kvasac pomešajte sa šećerom u mlakoj vodi i ostavite da nadođe.
2. U brašno dodajte so, pa umešajte rastopljeni margarin i aktivirani kvasac. Zamesite glatko testo i ostavite da naraste oko 30 minuta.
3. Odvojite deo testa za ukrase - kuglice, pletenice, simbolične figure.
4. Oblikujte hleb, premažite ga smesom od brašna i vode za sjaj, dodajte ukrase.
5. Pecite hleb u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 40 minuta dok ne dobije zlatnu boju.
Sastojci:
- 1 kg belog pasulja
- 2 velike glavice crnog luka
- 2 kašike crvene mlevene paprike
- 1 kašika suvog začina
- 5 g soli
- 200 ml suncokretovog ulja
Priprema:
1. Pasulj skuvajte do pola, procedite i vratite u vodu da se potpuno skuva.
2. Luk iseckajte na tanke kriške i propržite na ulju, dodajte so, suvi začin i crvenu papriku.
3. U posudu za pečenje ređajte slojeve: trećina luka, sloj pasulja, trećina luka, sloj pasulja.
4. Pecite u rerni na 220 stepeni dok ne dobije zlatnu, blago karamelizovanu boju.
3. Salata od testenine i povrća
Sastojci:
- 200 g testenine
- 1 konzerva tunjevine u komadima
- 150 g kukuruza šećerca
- 150 g pečuraka
- 100-150 g posnog majoneza
- 1 kašičica soli
Priprema:
1. Testeninu skuvajte u slanoj vodi, ocedite i ohladite.
2. Pečurke sitno iseckajte i kratko propržite, pa ostavite da se prohlade.
3. U velikoj činiji pomešajte testeninu, tunjevinu, kukuruz i pečurke.
5. Dodajte posni majonez i so, dobro sjedinite i ostavite u frižideru 10-15 minuta pre serviranja.
4. Pržena riba (pastrmka)
Sastojci:
- Nekoliko manjih pastrmki
- Kukuruzno i belo brašno
- Ulje za prženje
- Limun i začini po ukusu
Priprema:
1. Ribu očistite i posolite.
2. Uvaljate je u mešavinu kukuruznog i belog brašna sa začinima.
3. Pržite u vrelom ulju sa obe strane dok ne postane hrskava i zlatna.
4. Poslužite što pre sa svežim limunom.
5. Podvarak sa ribom
Sastojci:
- Kiseli kupus
- Ulje
- Riba po izboru
- 1/2 kašike suvog začina
- 1 kašika crvene paprike
- 1/2 kašike peršunovog lista
- Nekoliko listova lovora
Priprema:
1. U tiganju zagrejte ulje i propržite ribu sa svih strana.
2. U dublju šerpu stavite ulje, dodajte kupus i začine, pržite 20 minuta.
3. Dodajte ribu u kupus, slojevito ređajte po želji i pecite u rerni na 200 stepeni dok se ukusi ne povežu.
6. Posna torta „Moskva šnit“
Sastojci:
Kora:
- 2 šoljice šećera
- 2 šoljice kisele vode
- 1 šoljica ulja
- 1 kašika meda
- 1 kašičica praška za pecivo
- 2 kašike kakao praha
- 5 kašika mlevenih oraha
- 250 g brašna
Fil:
- 1,3 l soka od ananasa
- 250 g posnog pudinga od vanile
- 10 kašika šećera
- 2 dl soka od ananasa iz konzerve
- 250 g posnog margarina
- 150 g prah šećera
- 500 ml posne slatke pavlake
- 300 g višanja
Priprema:
1. Sve sastojke za koru sjedinite i pecite dve kore na 200 stepeni oko 20 minuta.
2. Za fil skuvajte puding u ananas soku, ohladite, pa sjedinite sa margarinom i šećerom.
3. Umutie posnu slatku pavlaku.
4. Prvu koru premažite filom, poređajte ananas i nanesite pavlaku. Pokrijte drugom korom, premažite filom i pavlakom, ukrasite višnjama.
5. Služite je dobro rashlađenu.
(Kurir.rs/Esspreso)
