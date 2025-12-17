Slušaj vest

Trpeza za Svetog Nikolu ne mora biti bogata mesom i mlečnim proizvodima da bi bila svečana, jer posni meni može biti jednako raskošan, pun boja, mirisa i ukusa.

Od hrskavog hleba i aromatičnog pasulja, preko sočne ribe i kremaste salate do posnog deserta koji osvežava - svaki zalogaj odaje poštovanje tradiciji i stvara osećaj zajedništva.

Foto: Shutterstock

Ovaj svečani posni jelovnik za Nikoljdan spaja jednostavnost pripreme sa bogatstvom ukusa i pravi je izbor za sve koji žele da obeleže ovaj dan u duhu topline, gostoprimstva i domaće kuhinje.

1. Prekada (domaći posni hleb)

Sastojci:

1 kg brašna

125 g otopljenog posnog margarina

40 g kvasca

500 ml mlake vode

2,5 kašičice soli

1 kašičica šećera

Za premaz i ukrase: 2 kašike brašna, 2 dl vode

Okrugli slavski kolač ukrašen tradicionalnim simbolima i krstom Foto: Milovan Radmanovac / Alamy / Profimedia

Priprema:

1. Kvasac pomešajte sa šećerom u mlakoj vodi i ostavite da nadođe.

2. U brašno dodajte so, pa umešajte rastopljeni margarin i aktivirani kvasac. Zamesite glatko testo i ostavite da naraste oko 30 minuta.

3. Odvojite deo testa za ukrase - kuglice, pletenice, simbolične figure.

4. Oblikujte hleb, premažite ga smesom od brašna i vode za sjaj, dodajte ukrase.

5. Pecite hleb u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 40 minuta dok ne dobije zlatnu boju.

prebranac u posudi za pečenje serviran sa pogačom Foto: Shutterstock

Sastojci: 1 kg belog pasulja

2 velike glavice crnog luka

2 kašike crvene mlevene paprike

1 kašika suvog začina

5 g soli

200 ml suncokretovog ulja Priprema:

1. Pasulj skuvajte do pola, procedite i vratite u vodu da se potpuno skuva.

2. Luk iseckajte na tanke kriške i propržite na ulju, dodajte so, suvi začin i crvenu papriku.

3. U posudu za pečenje ređajte slojeve: trećina luka, sloj pasulja, trećina luka, sloj pasulja.

4. Pecite u rerni na 220 stepeni dok ne dobije zlatnu, blago karamelizovanu boju.

3. Salata od testenine i povrća

Foto: Shutterstock

Sastojci: 200 g testenine

1 konzerva tunjevine u komadima

150 g kukuruza šećerca

150 g pečuraka

100-150 g posnog majoneza

1 kašičica soli Priprema:

1. Testeninu skuvajte u slanoj vodi, ocedite i ohladite.

2. Pečurke sitno iseckajte i kratko propržite, pa ostavite da se prohlade.

3. U velikoj činiji pomešajte testeninu, tunjevinu, kukuruz i pečurke.

5. Dodajte posni majonez i so, dobro sjedinite i ostavite u frižideru 10-15 minuta pre serviranja.

4. Pržena riba (pastrmka)

Foto: Profimedia

Sastojci: Nekoliko manjih pastrmki

Kukuruzno i belo brašno

Ulje za prženje

Limun i začini po ukusu Priprema:

1. Ribu očistite i posolite.

2. Uvaljate je u mešavinu kukuruznog i belog brašna sa začinima.

3. Pržite u vrelom ulju sa obe strane dok ne postane hrskava i zlatna.

4. Poslužite što pre sa svežim limunom.

5. Podvarak sa ribom

Foto: Instagram Printscreen

Sastojci: Kiseli kupus

Ulje

Riba po izboru

1/2 kašike suvog začina

1 kašika crvene paprike

1/2 kašike peršunovog lista

Nekoliko listova lovora Priprema:

1. U tiganju zagrejte ulje i propržite ribu sa svih strana.

2. U dublju šerpu stavite ulje, dodajte kupus i začine, pržite 20 minuta.

3. Dodajte ribu u kupus, slojevito ređajte po želji i pecite u rerni na 200 stepeni dok se ukusi ne povežu.

Posna torta Moskva šnit Foto: printscreen/youtube/ Sanja Mandic Sanjine djakonije

Sastojci: Kora: 2 šoljice šećera

2 šoljice kisele vode

1 šoljica ulja

1 kašika meda

1 kašičica praška za pecivo

2 kašike kakao praha

5 kašika mlevenih oraha

250 g brašna Fil: 1,3 l soka od ananasa

250 g posnog pudinga od vanile

10 kašika šećera

2 dl soka od ananasa iz konzerve

250 g posnog margarina

150 g prah šećera

500 ml posne slatke pavlake

300 g višanja Priprema:

A mogu i slavski kolači na trpezu Foto: Kurir/T.S.

1. Sve sastojke za koru sjedinite i pecite dve kore na 200 stepeni oko 20 minuta.

2. Za fil skuvajte puding u ananas soku, ohladite, pa sjedinite sa margarinom i šećerom.

3. Umutie posnu slatku pavlaku.

4. Prvu koru premažite filom, poređajte ananas i nanesite pavlaku. Pokrijte drugom korom, premažite filom i pavlakom, ukrasite višnjama.

5. Služite je dobro rashlađenu.

Video: Trpeza Viki Miljković za Svetog Nikolu