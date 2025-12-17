Slušaj vest

Božićni postje počeo 28. novembra, a završava se 6. januara. Ovo je jedan od najznačajnijih perioda u pravoslavnom hrišćanstvu, predstavlja vreme duhovnog smirenja, molitve i uzdržanja, ali i priliku za obnovu duše i tela.

Tokom 40 dana posta, vernici se pripremaju za praznik Hristovog rođenja, slično kao u vreme Velikog (Vaskršnjeg) posta, ali sa nešto blažim režimom ishrane i određenim izuzecima. Za vreme Božićnog posta razlikuju se nivoi strogosti, u zavisnosti od dana u nedelji, a pred sam kraj posta pravila postaju stroža.

Vernici se tokom celog perioda uzdržavaju od mesa, mlečnih proizvoda i jaja. Alkohol se, u principu, izbegava, osim u dane kada je dozvoljeno ulje i vino.

Riba je dozvoljena subotom i nedeljom, kao i u dane velikih praznika koji padnu tokom posta, naročito u njegovom prvom delu. Međutim, u poslednjoj nedelji pred Božić, praksa je da se i riba izostavi iz trpeze, čime se vernici pripremaju za svečano pričešće i sam praznik rođenja Hristovog.

Božićni post Foto: Shutterstock

Druga važnija strana posta

Prema pravilima posta i prema rečima Svetog Jovana Zlatoustog, telesni post nema koristi ako nije povezan sa duhovnim.

U postu se treba pokajati, ispovedati, olakšati svoju dušu i očistiti sebe. Ne treba telo mučiti postom ako ćemo biti besni, ako ćemo se svađati i želeti zlo bližnjem svom. U postu treba opraštati i nastupati čista srca, pripovedaju sveštenici.

Najveći greh tokom posta

Otac Ljubomir Ranković je nedavno rekao i da je najveći greh koji čovek može da počini tokom posta greh zlih reči i zlog jezika!

- Bolje slanina u postu nego ovaj greh! To je greh mnogogovorljivosti, greh zlih reči i zlog jezika. Sveti Vladika Nikolaj je rekao ovu reč: Ako obuzdaš jezik, učinićeš veći podvig nego da celog života postiš na hlebu i vodi". Rođeni moji, uzmimo zavet za ovaj časni post na čijem smo pragu da obuzdamo jezik. Jezik je postao izvor zla, izvor mržnje, izvor velikih iskušenja i podela - rekao je tada otac Ljubomir.

(Kurir.rs/LepoteSrbije)

VIDEO: Božićni post: