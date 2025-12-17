Slušaj vest

Žena koja je odslužila 19 meseci zatvora od ukupne kazne od skoro 12 godina, nakon što je proglašena krivom za trgovinu drogom, prvi put je javno ispričala svoju stranu priče.

Leandra Rojer uhapšena je nakon što je razotkriven plan krijumčarenja kokaina vrednog oko 8 miliona funti, kada je jedan od kofera aktivirao alarme na rendgenskim aparatima na aerodromu u Mančesteru. Bila je jedna od pet žena i dva muškarca koje su kriminalni bosovi regrutovali da iz Velike Britanije u Los Anđeles prebace 12 kofera sa više od 300 kilograma kokaina, droge A klase.

Foto: omgleandruh/tiktok

Kontaktirali su me na Instagramu

U videu na svom TikTok profilu, Leandra je objavila tzv. storytime i otkrila da je sve počelo, porukom na Instagramu.

„Prišli su mi na Instagramu i pitali: ‘Hej, želiš da zaradiš malo novca?’“, ispričala je.

„Naravno da sam rekla da želim. Rekli su mi da samo treba da odletim u Veliku Britaniju i pokupim kofer koji je već na aerodromu. Mislila sam pa to zvuči prelagano.“

Dodala je da joj je put bio potpuno plaćen i da joj je ideja bila da iskoristi putovanje za pravljenje sadržaja.

„Iskreno, htela sam da idem zbog vlogova. Rekla sam sebi – snimaću TikTokove, praviću sadržaj.“

Foto: omgleandruh/tiktok

Nije me zanimalo šta je u koferima

Leandra priznaje da se nije previše bavila samim zadatkom, posebno jer koferi nisu bili na njeno ime i nije morala ništa da prijavljuje. Pozvala je prijateljicu da pođe s njom, a u Veliku Britaniju su stigle 31. maja 2024. godine. Mesec dana pre puta, kako kaže, bila je krštena, zbog čega je počela da oseća grižu savesti.

Kada je na aerodromu prošla pasošku kontrolu, službenici su je pitali u kom hotelu odseda, a ona to nije znala jer su smeštaj rezervisali ljudi koji su je angažovali.

„Rekli su mi: ‘Sedni tamo’. Tada sam pomislila to je znak. Bila sam nervozna i odmah sam pisala tim ljudima da više ne želim da učestvujem.“

Prijateljica je preuzela kofer – policija upala u hotel

Rečeno joj je da ipak ode u hotel, ali je prijateljica već otišla.

„Ona je uzela kofer i odnela ga ljudima kojima je trebalo.“

Kasnije su se srele u hotelu i zaspale, ali istog popodneva policija je upala u njihovu sobu i uhapsila ih. Bilo je to u petak. U ponedeljak su izvedene pred sudiju.

„Nisam dodirnula drogu“

Iako se izjasnila da nije kriva, tvrdeći da „nije pipnula drogu“ i da „nije ništa uradila“, određen joj je pritvor do suđenja, koje je prvo zakazano za četiri nedelje, a zatim odloženo za oktobar. U međuvremenu je prebačena u drugi zatvor.

Tokom suđenja savetovano joj je da prizna krivicu kako bi dobila manju kaznu, ali je ona to odbila.

„Nikada nisam pitala šta je u koferima jer me iskreno nije zanimalo. Ako znam da je nešto loše, to mi pojede savest. Radije nisam htela da znam.“

Dodala je da je duboko u sebi mislila da je u pitanju marihuana.

„Kad sam saznala da je kokain, bila sam u šoku“

„Kad sam saznala da je u pitanju kokain, nisam mogla da verujem. Nikada ne bih uradila nešto takvo.“

Objasnila je i razliku u kaznama:

„Za marihuanu ljudi često izađu posle četiri meseca. Ali kokain znači 10 i više godina zatvora.“

Kazna smanjena, pa deportacija

Na sudu joj je rečeno da će presuda biti izrečena u februaru 2025. godine, ali je pre toga njena prijateljica prihvatila nagodbu.

Leandra je prvobitno osuđena na 11 godina i osam meseci zatvora, ali je u septembru kazna ponovo razmotrena zbog novog zakona. Doneta je odluka da bude deportovana u SAD.

Dana 3. decembra vraćena je u Ameriku, nakon 19 meseci provedenih u zatvoru, uz debitnu karticu sa novcem – kako kaže – „kao podsticaj da napusti zemlju“.

U SAD nije morala da služi dodatnu kaznu.

„Božjom milošću, vratila sam se kući i mogu da provedem Božić sa porodicom“, rekla je.

Dodala je i:

„Dva rođendana sam provela u zatvoru 25. i 26. Ali dobro… bar nisam provela 11 godina iza rešetaka.“