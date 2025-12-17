Slušaj vest

Lian Abijans (41) tvrdi da joj je život zauvek promenjen nakon što je otputovala u Tursku kako bi uradila nove zube. Umesto osmeha, vratila se kući sa jakom infekcijom, nesnosnim bolovima i nekrozom zbog koje joj se, kako kaže, nos bukvalno urušio jer su implanti probili nosnu pregradu.

Majka dvoje dece iz Telforda potrošila je oko 3.000 funti na zahvate koji su uključivali sinus lift, ugradnju veštačke kosti (bone graft), skidanje faseta i ugradnju implantata.

U Tursku, tačnije u Antaliju, otišla je nakon što joj je u Velikoj Britaniji rečeno da bi je isti zahvat koštao čak 50.000 funti, prenosi BBC.

Ovako izgleda oporavak Lian Abijans:

„Mogla sam sve da osetim“

Kako tvrdi, već tokom same procedure shvatila je da je napravila kobnu grešku.

„Uprkos lokalnoj anesteziji, mogla sam da osetim apsolutno sve“, ispričala je Lian.

„Kod ugradnje kosti, osećala sam kao da mi čekićem razbijaju stranu lica. Kao da mi neko podiže celo lice. Bila sam potpuno modra.“

Lian Abijans Foto: djabeyance/tiktok

Dani pakla i straha

Posle zahvata, dva dana nije mogla ni da jede ni da spava zbog bola i otoka. Privremeni zubi stavljeni su preko implantata, a trebalo je da se vrati nakon četiri meseca po trajne zube ali strah je bio jači.

„Bila sam previše uplašena da se vratim“, priznaje.

Po povratku u Veliku Britaniju, dijagnostikovan joj je sinusitis, ali antibiotici nisu pomagali. Tek kada je otišla kod privatnog stomatologa i uradila rendgen, otkrivena je šokantna istina, implantati su probijali nos.

Infekcija se širila, lekari nisu smeli da operišu

Iako su joj zubi uklonjeni, infekcija se nastavila. Lian je završila u bolnici, ali lekari nisu mogli odmah da intervenišu.

„Moje lice je bilo previše inficirano da bi mogli da izvade implante“, navela je.

Foto: djabeyance/tiktok

Dve godine kasnije – nos se urušio

Skoro dve godine kasnije, Lian tvrdi da joj se nos urušio zbog nekroze, odumiranja tkiva izazvanog infekcijom.

Implanti su doveli do toga da tkivo na nosu odumre, a nosna pregrada kolabira.

Na društvenim mrežama otkrila je da je nekroza „sastrugana“, kao i da su tri najgora implanta konačno uklonjena.

„Sada je to dug proces održavati sve čistim i zdravim“, rekla je.

Nada u rekonstruktivnu operaciju

Lian se nada da će za oko godinu dana moći na rekonstruktivnu operaciju, kada se infekcija u potpunosti povuče.

„Ako bi mi sada napravili novi nos, on bi mogao ponovo da ‘nestane’. Zato moramo da čekamo“, objasnila je.

Ipak, uprkos uklanjanju implantata, bol se vratio.

„Nadali su se da će vađenje ta tri implanta zaustaviti bol i jeste, ali sada se vratio, i to tri puta jači“, kaže ona.

Podrška sa svih strana

Video koji je objavila na TikToku postao je viralan, sa više od 120.000 pregleda i brojnim porukama podrške.

„Nijedno ljudsko biće ne bi smelo da prolazi kroz ovakvu traumu“, napisala je jedna osoba.

„Ovo je strašna tragedija. Šaljem ti ljubav i molitve da bol uskoro prestane“, dodao je drugi.

„Užasno je gledati koliko patiš“, glasio je još jedan komentar.

„Ne odustaj“, poručio je neko.

„Imaš neverovatnu snagu“, zaključio je drugi korisnik.

Priča Lian Abijans postala je snažno upozorenje o rizicima estetskog i stomatološkog turizma, ali i svedočanstvo o borbi žene koja, uprkos svemu, pokušava da pronađe put ka oporavku.