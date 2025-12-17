Slušaj vest

Zahvaljujući dojavi organizaciji Crime Stoppers, policija je uspela da pronađe ženu koja je nestala još kao dete davne 1983. godine, a njena majka je uhapšena pod sumnjom da ju je otela.

Zhapšena Debra Njutn Foto: WFTV channel 9/youtube

Mišel Njutn imala je svega tri godine kada su ona i njena majka Debra Njutn 2. aprila 1983. napustile Luisvil u Kentakiju. Kako je Debra tada rekla svom suprugu Džozefu Njutnu, navodno su krenule u Džordžiju zbog novog posla, saopštila je kancelarija šerifa okruga Džeferson u ponedeljak, 14. decembra. Međutim, majka i ćerka su nestale bez traga.

Slučaj nestanka Mišel Njutn Foto: WFTV channel 9/youtube

Godine potrage i FBI lista najtraženijih

Vlasti tvrde da je Debra otela ćerku, što je pokrenulo višedecenijsku potragu. U jednom trenutku Debra Njutn se našla čak i na FBI listi osam najtraženijih begunaca u slučajevima roditeljske otmice dece.

Dana 24. novembra, Debra (66) je uhapšena u mestu The Villages na Floridi i optužena za ometanje starateljstva, prenose američki mediji.

Šok prilikom hapšenja

Na snimku policijske kamere, koji je objavila kancelarija šerifa okruga Marion, vidi se trenutak kada policajci dolaze ispred njene kuće. Debra deluje potpuno zatečeno.

Jedan prijatelj se čak našalio:

„Dolaze po tebe, Šeron!“, ime koje je Debra navodno koristila nakon što je napustila Kentaki.

Kada je Debra u šali rekla da su policajci verovatno došli zbog njenog psa, jedan od njih joj je odgovorio:

„Ovde smo zbog vas, gospođo. Definitivno smo ovde zbog vas.“

Objasnili su joj da postoji nalog za hapšenje u vezi sa slučajem nestalog deteta iz Kentakija.

„Nisam ništa uradila“, rekla je dok su joj stavljali lisice.

Foto: WFTV channel 9/youtube

Dirljiv susret oca i ćerke posle više od četiri decenije

Nakon hapšenja, Mišel, sada 46-godišnja žena, ponovo se sastala sa svojim ocem.

„Uvek je bila u našim srcima“, rekao je Džozef Njutn.

„Ne mogu da opišem taj trenutak kada sam ušao i ponovo je zagrlio. Ne bih ga menjao ni za šta. Bilo je kao da je ponovo vidim onog dana kada se rodila kao anđela.“

Kako je sve počelo

Džozef u početku nije sumnjao ni u šta. Njegova supruga mu je rekla da se seli u Džordžiju kako bi započela novi posao i pripremila novi dom za porodicu.

Plan je bio da im se on kasnije pridruži, ali je Debra sa ćerkom otišla ranije. Poslednji put je razgovarao sa suprugom između 1984. i 1985. godine – nakon toga, nikada više nije čuo ništa o njoj.

Foto: WFTV channel 9/youtube

Slučaj zatvoren, pa ponovo otvoren

Potraga je trajala sve do 2000. godine, kada je slučaj obustavljen jer tužilaštvo nije moglo da stupi u kontakt s ocem. Godine 2005. Mišel je uklonjena iz nacionalnih baza nestale dece, a novi tragovi nisu se pojavljivali čak ni nakon zahteva porodice da se slučaj ponovo otvori 2016. godine.

Preokret zahvaljujući jednoj dojavi

Sve se promenilo 2025. godine, kada je anonimni dojavljivač Crime Stoppersa navodno prepoznao Debru kao ženu koja živi na Floridi. Debra se u međuvremenu ponovo udala i koristila ime Šeron Nili. Mišel je, odrastajući pod drugim imenom, nije ni znala da je ikada bila prijavljena kao nestala.

Debra je izvedena pred sud u Luisvilu, nakon čega je puštena uz kauciju koju je platila rodbina. Mišel i njen otac prisustvovali su ročištu.

Mišel je izjavila da joj je cilj:

„Da pružim podršku oboma i da pokušam da pomognem da se sve ovo privede kraju kako bismo svi mogli da zacelimo.“

Za sada nije poznato da li Debra ima advokata koji bi se oglasio u njeno ime. Nadležne institucije nisu odgovorile na zahteve medija za komentar.