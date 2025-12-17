Slušaj vest

Tokom Božićnog posta koji je počeo 28. novembra većina Srba kupuje namirnice za koje veruje da su posne, a ne zna da zapravo u tragovima sadrže sastojke koji to nisu...

Koje to namirnice jedete na postu, a ne bi trebalo?

Sir od soje je 100% postan, a za ostale proverite da li ostali sadrže kazein, protein koga ima jedino u mleku. Tako ćete moći da odredite koji su biljni sirevi posni.

Čokoladne bananice nisu posne jer se želatin, koji se nalazi u njihovom sastavu njih pravi od životinjskih kostiju. Postoji i biljni želatin, pa uvek na deklaraciji proverite koji su koristili. Dobro obratite pažnju i na napolitanke, jer čokoladni prelivi nisu samo od kakaoa, koji je postan, nego sadrži i mleko ili mleko u prahu.

Koja peciva su posna? Foto: Shutterstock

U mnogim pecivima i testenini ima jaja ili jaja u prahu, zato nije svaka testenina (makarone, špagete, taljatele) posna. Na primer, hleb se u nekim pekarama premazuje smesom koja sadrži jaja, kako bi korica bila sjajna i hrskava.

Mnogi su uvereni i da je riblja pašteta posna, pa je kupuju bez razmišljanja, ali ipak pročitajte deklaraciju. Ako želite da budete sigurni, domaću paštetu od tune napravite kod kuće.

Ovo važi i za smoki i ostale "biljne" grickalice koje nisu posne, jer u sebi sadrže mleko u prahu.

Uoliko niste sigurni, uvek je dobra preporuka da tokom posta koristite sveže i neobrađene namirnice, dakle sveže voće i povrće, koje ćete sami pripremiti, sa ili bez dodatka biljnog ulja, po vašem izboru.