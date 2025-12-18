Slušaj vest

Znati kako da odaberete zrelu i sočnu mandarinu može da vas poštedi razočaranja i osigura da svaki zalogaj bude sladak i sočan.

Izgled mandarine može mnogo toga da otkrije o njenoj svežini i ukusu. Da biste izbegli kupovinu pokvarenog ili ustajalog voća, onog koje nije sveže i nije dovoljno slatko, potrebno je da obratite pažnju na nekoliko ključnih detalja i da se prilikom kupovine oslonite na dva proverena trika koja garantuju da je voće sveže i sočno.

Kora treba da bude svetla i sjajna, bez tamnih mrlja ili udubljenja. Mandarina bi trebalo da bude čvrsta na dodir i da se kora lagano vraća unazad kad je blago pritisnete. Suva, naborana ili previše mekana kora je znak dugotrajnog ili nepravilnog skladištenja ovog voća.

Kod sveže ubranih plodova, peteljka i listovi (ako ih ima) ostaju zeleni i čvrsti. Suva, potamnela peteljka ukazuje na to da je plod ubran odavno.

Mandarine Foto: Profimedia

Kako razlikovati slatke mandarine od kiselih

Ukus mandarine možete da predvidite po njenom izgledu. Teže voće je obično sočnije i slađe, jer sadrži više soka. Slatke mandarine obično imaju tanju koru, sa jasno vidljivim porama i lako se odvaja od pulpe.

Zrela i slatka mandarina ima svetliju, bogatu aromu citrusa koja se može osetiti čak i kroz koru. Plodovi srednje veličine često imaju najuravnoteženiji ukus. Veće mandarine mogu da budu suve, a one manje nedozrele.

Plodovi sa jarkonarandžastom ili zelenkastom korom su često kiselkasti. Takve su, na primer, mnoge marokanske sorte. Mandarine sa tankom korom, kod nas poznate kao klementine ili medene, tradicionalno su ukusnije i slađe.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Novogodišnji ukras od mandarina