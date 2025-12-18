Slušaj vest

Post je vreme kada možemo obnoviti telo i dušu, a posna hrana nudi savršen način da uživamo u zdravim i ukusnim obrocima. Bez mesa i mlečnih proizvoda, ovaj period nam omogućava da otkrijemo bogatstvo biljnih jela koja su hranljiva i raznovrsna, pružajući pravo kulinarsko zadovoljstvo.

Foto: Profimedia

Predstavljamo vam 10 posnih recepata koje smo dobili od naših baka, a brza priprema je zagarantovana:

Pasulj prebranac na hilandarski način

Uveče, uoči kuvanja, pasulj otrebite, operite i potopite u posudu sa hladnom vodom. Ujutro, nabrekla zrna procedite i pristavite u lonac na štednjak, prelivši ga novom vodom. Kada tečnost proključa, odlijte je i uspite čistu, hladnu vodu. (Ove dve, odlivene, tečnosti možete koristiti za kupke.)

prebranac Foto: Shutterstock

U lonac sipajte krupno isečen crni luk, pola količine od pasulja i maslinovo ulje (ako je dan kada se, po Tipiku, ulje koristi). Kuvajte na tihoj vatri. Na polovini kuvanja blago promešajte drvenom varjačom. Pri kraju kuvanja, stavite dve do tri iseckane, manje glavice crnog luka, malo belog luka i crvenu, mlevenu, slatku papriku.

Kada je pasulj kuvan, zrna meka, voda skoro isparila, u lonac stavite oljušten i sitno isečen zreo paradajz (trećina količine pasulja), so i dosta peršunovog lista. Jelo neka još neko vreme krčka.

Posna sarma od kiselog ili slatkog kupusa

Ovaj nadev može da se koristi za pripremanje sarme i od zelja ili vinovog lista, kao i za punjenje tikvica, paprika i paradajza.

Sastojci:

- Veća glavica kiselog ili slatkog kupusa -100 g seckanih oraha - 1 krompir - manja glavica luka - glavica belog luka - kašičica ljute tucane paprike - 1/2 kašičice bibera - kašičica morske soli - 2 kašike hladno ceđenog ulja - 2 dl paradajz soka - 2 dl vode - 100 g skuvanog integralnog pirinča - 100 g sojinih mrvica (ljuspice) - 2-3 lista lovora - 3 šargarepe srednje veličine - 1 veći koren paškanata - 1 veći koren peršuna - veza peršuna - 1 srednji celer

Sarme Foto: Profimedia/Murat Subatli/Panthermedia

Priprema: Blago zagrejte ulje i dodajte iseckane crni i beli luk i malo vode. Izdinstajte. Kad je luk do pola gotov, dodajte šargarepu, celer, paškanat i koren peršuna isečene na kockice i dinstajte oko 7 minuta, a zatim dodajte začine i kuvajte još nekoliko minuta. Skinite s vatre i dodajte na kockice iseckan krompir, pirinač, sojine ljuspice (prethodno potopljene u vrelu vodu s nekoliko listova lovora). Vodu procedite i dodajte seckan peršunov list, orahe i dve kašike paradajz soka. Sve dobro izmešajte i punite listove kupusa, zelja ili vinove loze, koje je potrebno prethodno obariti u vreloj vodi, tek koliko da omekšaju. Sarmice se uvijaju tako što se na koren lista stavi jedna do jedna i po kašika nadeva za srednje listove, a dve do dve i po kašike za velike, i uvije dok ima lista. Krajeve lista koji ostanu sa strane ušuškajte ka unutra. Poređajte sarmice u šerpu i nalijte rastvorom vode i paradajz soka. Kada su skuvane, pažljivo premestite u zemljani ili vatrostalni sud i zapecite u rerni oko 20 minuta.

Napomena: Ako pravite sarmu od kiselog kupusa, prvo operite listove da jelo ne bude previše slano ili prekiselo. Kod slatkog kupusa prvo zagrejte u većem loncu vodu do ključanja i ubacite glavicu koju ste prethodno oprali i očistili od nezdravih listova. Dovoljno je 7 minuta da listovi omekšaju i da možete lakše da ih odvojite i smotate u sarme. Ovaj nadev može da se koristi za pripremanje sarme i od zelja ili vinovog lista, kao i za punjenje tikvica, paprika i paradajza.

Manastirski riblji bećarac

Zapečeni bećarac sa lukom, paprikom i paradajzom - pikantan obrok za vreme posta.

Foto: Profimedia

Sastojci:

- 1 kg iseckane ribe - 3 glavice crnog luka - 300 gr iseckane paprike - 300 gr kuvanog paradajza - malo ulja - sušeni biljni začin - so i biber

Priprema:

Ribu staviti u pleh, posoliti, preliti uljem i peći u vrućoj rerni. Kada je polupečena dodati iseckano povrće, preliti kuvanim paradajzom, začiniti vegetom i biberom i vratiti u rernu da se zapeče. Služiti vruće.

Jelo od skuše za dane posta

Jednostavan ručak od morske ribe, idealan za dane posta.

Foto: Profimedia

Sastojci:

- 2 kg skuše - 1 limun - 2 lista lovora - mešavina začina - 2 dl vode - ulje

Priprema:

Očistiti ribu i iseći na parčiće željene veličine. Ređati red ribu pa posoliti mešavinom začina po ukusu i tako sve dok ne potrošite ribu. Limun iseći na kriškice i dodati, dodati i lovorov list. Sipati 2 dl vode i ulje sipati da prelije ribu. Na tihoj vatri krčkati 3-4 sati.

Pitice s pirinčem i prazilukom

Pikantna mešavina praziluka i pirinča čini ove posne pite pravim gurmanskim specijalitetom.

Sastojci:

- 500 g kora za pitu - 3 struka praziluka (samo beli deo) - šolja pirinča - 3 šolje vode - so, biber - 1/2 kašičice aleve paprike - bosiljak - seckan peršun

Premazivanje:

- šoljica vode - šoljica ulja

Foto: Profimedia

Priprema:

Stavite vodu da provri, dodajte šolju pirinča i skuvajte uobičajeno. Pokrijte i sklonite s ringle, ostavite sa strane. Za to vreme sitno iseckajte praziluk i stavite na ulje da se dinsta. Posle par minuta dodajte so i pirinač, dobro promešajte i nastavite dinstanje par minuta. Tad stavite biber, alevu papriku i ostale začine po želji i ukusu. Dobro promešajte i sklonite s vatre. Odvojte kore jedne od drugih. U šerpici izmešajte smesu od ulja i vode za premazivanje. Jednu koru stavite na radnu površinu. Kašikom sipajte mešavinu za premazivanje i namažite što veću površinu. Savijte koru po dužoj strani, zatim opet sipajte malo smese. Nanesite 2 kašike fila na sredinu kore. Savijte koru kao sarmu. Ređajte pitice u podmazan pleh. Gornju površinu premažite smesom za premazivanje i pecite 35-40 minuta na 200 stepeni.

Napomena: Neka vas ne plaši veća količina ulja jer je pitice upiju.

Perece na starinski način

Posne i jednostavne perece će vas oduševiti svojim ukusom i podsetiti na peciva koje su spremale naše bake.

Sastojci:

- 800g mekog brašna - 20g kvasca - kašičica šećera - 2 šoljice ulja - kašika soli - 1/2l mlake vode - susam

perece Foto: Printscreen/Youtube

Priprema:

20 gr kvasca potopiti u malo mlake vode, dodati kašičicu šećera i sačekati da kvasac zapeni.

Nadošli kvasac zamesiti sa 2 šoljice ulja , kašikom soli, 1/2 l mlake vode i 800 gr mekog brašna. Testo dobro uraditi dok ne počne da se odvaja od posude.

Ostaviti ga na toplom mestu da udvostruči svoju zapremninu.

Uzimati po komad testa i praviti perece. Pre prečenja ostaviti ih u plehu pola sata da narastu, posuti susamom i peći.

Slatka suva pita

Omiljeni slatkiš velikih gurmana idealna je završnica za posni ručak.

Sastojci:

- 500 g tankih kora - 500 g oraha - 600 g šećera za fil - 400 g šećera za preliv - ulje i kisela voda za premazivanje kora

Foto: Profimedia

Priprema:

Na dno velikog pleha stavite tri kore, između malo premažite mešavinom ulja i kisele vode. Filujte. Nadalje svaku koru premazujte uljem i kiselom vodom, a filujte svaku drugu-treću koru, i na kraju opet 2-3 kore ostavite za "pokrivač". Pre pečenja isecite na kocke. Za ovo je potreban oštar nož i malo strpljenja, jer gornji slojevi kora hoće malo da "beže". Ispecite. Deo šećera previđen za preliv karamelizujte, na primer 100 g. Onda sipajte tri šolje vode i dodajte ostatak šećera. Kuvajte dok se šećer ne rastopi, ne treba da bude gusto. Može da se doda i malo limuna. Sirupom prelijte ispečenu pitu i ostavite da dobro upije.

Hleb od spelte i semenki

Zdravi hleb sa speltom ili prapšenicom u kombinaciji sa semenkama ili suvim grožđicama, možete napraviti za samo tri minuta.

Sastojci:

- 1 kockica kvasca - 450 ml mlake vode - 500 g brašna od krupnika ili integralnog pšeničnog brašna - 50 g semenki suncokreta - 50 g susama - 50 g semenki lana - 2 kašičice soli - 2 kašike voćnog (jabukovog) sirćeta ili kvasa - malo vode

Foto: Profimedia

Priprema:

Kvasac pomešati s vodom. Dodati sve druge sastojke i dobro izmešati mikserom. Smesa ne treba da bude čvrsta, kao što je inače testo za hleb, nego ređa. Staviti u podmazan kalup u hladnu rernu. Peći 60 minuta na 200 stepena.

Napomena:

Semenke možete izostaviti ili zameniti grožđicama, bademima, lešnicima...

Brza posna torta s kokosom i bananama

Sa zanimljivom dekoracijom, ova super-brza torta izgledaće kao da je tek izašla iz elitne bečke poslastičarnice!

Foto: Profimedia

Sastojci:

- 2 kesice pudinga od vanile - 125 g margarina - 200 g šećera u prahu - 300 g posnog keksa - 5 kašika kokosa - 3 banane - kesica šlaga + vode po uputstvu

Priprema: Skuvajte puding u 6 dl vode i ostavite da se ohladi. U ohlađen puding dodajte margarin umućen sa šećerom u prahu. Ujednačite masu, pa dodajte kokos, izlomljen keks i banane iseckane na kolutove. Sve lagano izmešajte, sipajte na tacnu i oblikujte tortu rukama. Premažite je šlagom umućenim s vodom i stavite u frižider da se stegne.

Crno-bela salama od oraha

Napravite ukusan rolat od oraha koji će biti odlično posluženje tokom prazničnih dana!

Foto: Profimedia

Sastojci:

- 250 g šećera - kesica vanilin-šećera - 300 g mlevenih oraha - 100 g mlevenog posnog keksa - 2 kašike kakao praha

Priprema:

Ušpinujte šećer s vanilinom i malo vode, dodajte orahe i keks, pa podelite na dva dela. U prvi deo sipajte kakao, a drugi neka ostane beo. Razvijte tamnu koru, preko nje stavite belu i uvijte u rolat. Isecite ukoso na šnite.

Bonus video: Recept za rižoto salatu sa tunjevinom i povrćem