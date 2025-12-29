Slušaj vest

Dolazak zime donosi pojačanu vlagu u mnogim domovima, a manjak dnevnog svetla tokom hladnih meseci dodatno pogoršava problem. Stručnjaci sada upozoravaju da sušenje peškira i kupatilskih prostirki u kupatilu može značajno povećati nivo vlage i doprineti stvaranju buđi.

Ostavljanje mokrih peškira i prostirki u kupatilu nakon tuširanja dodatno opterećuje već vlažan prostor i može pogoršati postojeće probleme sa kondenzacijom i buđi u celom domu.

Stručnjaci za kupatila savetuju domaćinstvima da obezbede dobar protok vazduha u kupatilima, kao i da peškire suše u drugim prostorijama. Preporučuje se redovno provetravanje nakon kupanja otvaranjem prozora, korišćenjem ventilatora, ostavljanjem otvorenih vrata kupatila.

Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ? Foto: AlvaroRT / Alamy / Profimedia

- Mnogi ljudi okače peškire i prostirke na radijatore, što deluje logično, ali oni na taj način otpuštaju dodatnu vlagu u već vlažan prostor - objašnjava Endi Elis iz kompanije Vidalux.

On dodaje da se problem dodatno pogoršava u domaćinstvima gde se istovremeno suši više peškira, jer tada postoji veći rizik od pojave neprijatnog, ustajalog mirisa i plesni, prenosi Mirror.

Umesto toga, stručnjaci preporučuju da se mokri peškiri suše u drugoj prostoriji, na sušilu za veš ili preko naslona čvrste stolice, kako bi se potpuno osušili bez negativnog uticaja na kvalitet vazduha u kupatilu.

(Kurir.rs/Srećne)

