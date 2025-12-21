Da li ste znali?

Iako deluju kao estetski detalj, linije bordure na peškirima su daleko korisnije nego što možda mislite.

Nedavno se na internetu razvila rasprava koja je postavila upravo to pitanje, što je izazvalo lavinu različitih odgovora - od teorije da su to "trake za brzo sušenje" do šale da linije označavaju gornju i donju stranu peškira.

Međutim, pravi razlog postojanja ovih linija je daleko praktičniji.

Prema rečima stručnjaka iz industrije tekstila, bordura se koristi kako bi peškiri bolje upijali vodu, manje se habali i kako bi duže trajali.

Peškiri Foto: Nataliia Samoilova / Alamy / Profimedia

Izloženi velikom habanju

Tokom čestih pranja, peškiri su izloženi velikom habanju - vlakna se troše, a ivice mogu da počnu da se paraju. Ovaj pažljivo utkani deo pomaže u očuvanju strukture peškira, smanjuje rizik od cepanja i osigurava da se ivice ne paraju tako lako.

Osim funkcionalne svrhe, ove linije imaju i estetsku vrednost. One daju dozu elegancije peškiru, čineći ga sofisticiranijim i vizuelno skladnijim. To je razlog zašto se često koriste i kod luksuznih hotelskih peškira, gde je važno da, pored dugotrajnosti i dobre upijajuće moći, tekstil izgleda i elegantno.

Dakle, sledeći put kada uzmete peškir u ruke, imajte na umu da te naizgled obične linije imaju veoma važnu ulogu - pomažu vašem peškiru da duže traje, brže se suši i ostane prijatan na dodir.

(Kurir.rs/Blic)

