Pravilno postavljanje lampica u više slojeva i spiralno oko grana stvara utisak da jelka svetli iznutra, a ne samo spolja.

Za prosečnu jelku od dva metra preporučuje se 400–600 lampica, pri čemu topla bela svetla daju sofisticiran i elegantan izgled.

Kombinacija pažljivo raspoređenih lampica i ukrasa može transformisati svaki dom i čak najmanju jelku učiniti luksuznom.

Sezona kićenja novogodišnjih jelki se zahuktava. U mnogim domovima već danima se razmišlja o detaljima koji će jelku podići na novi nivo, poput lampica koje često postaju centralni deo dekoracije. I dok na društvenim mrežama svi praznični aranžmani savršeno sijaju, u stvarnosti često ne znamo kako da postignemo isti efekat u sopstvenom domu.

Jedna od najčešćih grešaka odnosi se na postavljanje lampica. Premalo svetla ili raspoređeno samo po spoljnim granama daje pljosnat izgled. Raskoš i dubina dobijaju se kada lampice ulaze među grane, postavljaju se u različite slojeve i pažljivo spiralno raspoređuju oko grana, od unutrašnjih ka spoljnim. Takav pristup stvara utisak da jelka svetli iznutra, a ne samo spolja.

Jelka Foto: Dmitrii Dikushin / Alamy / Alamy / Profimedia

Količina lampica takođe igra ključnu ulogu. Za prosečnu jelku visine oko dva metra preporučuje se između 400 i 600 lampica. Bolje je imati više svetla ravnomerno raspoređenog nego nekoliko gusto poslaganih traka. Veličina lampica i njihova nijansa utiču na konačni utisak. Topla bela svetla daju intiman, sofisticiran izgled, dok šarene lampice mogu brzo delovati haotično ako ih se stavi previše.

Raspored lampica treba pratiti prirodnu strukturu jelke. Spiralno omotavanje oko svake grane i postavljanje u različite slojeve omogućava da svetlo dopire do svake tačke. Povremeno izvlačenje jedne lampice izvan grane stvara diskretan sjaj koji doprinosi dinamici i osećaju prirodnosti. Profesionalni dekorateri često kombinuju tri sloja svetla: unutrašnji za dubinu, srednji za osnovni sjaj i spoljašnji za naglašavanje oblika jelke. Ako imate veštačku jelku koja dolazi u više delova, a želite raskošnu, gustu rasvetu, preporučuje se da se počne sa postavljanjem lampica odozdo, dok bor još nije sklopljen.

Kombinacija pažljivo odabranih lampica i pravilnog rasporeda može transformisati svaki dom u prostor koji odiše elegancijom i toplinom. Raskoš jelke ne zavisi samo od količine ukrasa, već i od umeća u kreiranju svetlosnih slojeva, ravnoteže i prirodnog sjaja. Uz ovaj pristup, čak i najmanja jelka može dobiti luksuzan izgled poput onih sa fotografija u prazničnim editorijalima.

