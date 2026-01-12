Slušaj vest

U Perinatalnom centru u Kalugi, krajem 2025. godine, zabeležen je izuzetno neobičan slučaj. Natalija Artemenkova je nosila blizance i trudnoća je protekla normalno do 24. nedelje, kada je prerano pukao vodenjak. Nažalost, to je izazvalo srčani zastoj i smrt jednog od fetusa. Medicinski izgledi za preživljavanje drugog deteta bili su veoma slabi. Ipak, dogodilo se nešto što je iznenadilo i najiskusnije lekare.

Rizična odluka lekara

Uobičajeni medicinski protokol nalaže da se porođaj završi čim se dogodi komplikacija ovakve prirode, kako bi se spasilo preostalo dete. Međutim, druga beba je težila samo 590 grama, što je činilo situaciju izuzetno rizičnom. Tim lekara, predvođen glavnom doktoricom regionalne bolnice Elena Razumejeva, odlučio je da pokuša produžiti trudnoću koliko god je moguće.

Ova odluka bila je gotovo bez presedana u ruskoj medicini u poslednjih dvadeset godina, dok su međunarodni slučajevi ovakve prirode zabeleženi samo sporadično.

Borba za život svakog dana

Sledećih 40 dana proteklo je u konstantnoj napetosti. Natalija je bila pod stalnim nadzorom, a lekari su primenjivali složene procedure kako bi sprečili kontrakcije i infekcije. Trudnoću je dodatno otežavao ožiljak na materici od prethodnog carskog reza, što je povećavalo rizik.

"Strašno je. Neverovatno strašno... Ne možete ni da naslutite šta vas čeka. Ne znate šta da radite, ne možete uticati na situaciju. Teško je opisati osećaj", priseća se Natalija.

Svaki dan u materici povećavao je šanse bebe za preživljavanje bez ozbiljnih komplikacija za tri do četiri procenta. Neonatolozi i specijalisti intenzivne nege bili su uz majku neprestano.

Ključni faktori uspeha

Ministarka zdravlja Kaluške oblasti Ana Černova istakla je da je uspeh zavisio od više faktora: stabilnog zdravstvenog stanja majke, odsustva infekcija i očuvanja plodove vode i vodenjaka.

Natalija Artemenkova o iskustvu blizanačke trudnoće Foto: Printscreen/NikaTV

Nakon šest nedelja napetosti, Natalija je carskim rezom rodila ćerku Mariju, koja je imala 1.250 grama. Beba nije mogla odmah samostalno da diše i provela je 16 dana na intenzivnoj nezi. Nakon pažljivog nadzora i oporavka, majka i ćerka su konačno otišle kući.

"Prvi put kada sam je uzela u naručje, imala je samo 1.2 kilograma. Bila je tako sićušna, kao mače. Nisam mogla da verujem. Pomislila sam: "Bože moj, kako da se brinem o tebi? Kako da te uopšte držim?" Ali, imala sam divnu podršku, davali su mi savete, pokazivali šta treba da radim..."

Jedinstven podvig savremene medicine

Produženje trudnoće nakon smrti jednog fetusa na više od mesec dana spada u izuzetno retke slučajeve. Lekari su ovaj uspeh nazvali izvanrednim dostignućem i primerom koliko medicina danas može da postigne, dok priča Natalije i Marije postaje inspiracija i u medicinskim krugovima i šire.

